Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Justicia argentina allanó sede de la AFA y de varios clubes profesionales

Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield son algunos de los clubes que están siendo investigados por presunto lavado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
09 de diciembre de 2025 - 06:00 p. m.
Sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Foto: Agencia AFP
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La justicia argentina allanó este martes la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la de varios clubes en el marco de una investigación a una financiera por supuesto lavado de dinero, informó una fuente policial a la AFP.

La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional, y las sedes de Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otras, en el marco de más de treinta operativos simultáneos, según las autoridades.

Vínculos relacionados

Lionel Messi fue elegido como le mejor jugador de la temporada en la MLS
Fórmula 1: Lando Norris, un campeón modesto y humano
Así celebraron Santa Fe y Conmebol los 10 años de la Copa Sudamericana 2015

“Por el momento se hicieron entre 25 y 30 allanamientos entre clubes de fútbol y domicilios particulares”, indicó la fuente. La justicia busca recabar información contable respecto a la financiera Sur Finanzas, sponsor de varios clubes y sospechosa de maniobras fraudulentas.

En noviembre la Dirección General Impositiva impulsó una denuncia judicial contra la financiera por la presunta evasión de más de 800.000 millones de pesos (unos 550 millones de dólares al cambio oficial).

Se trata de una financiera que ha participado de numerosas operaciones en el fútbol argentino, perteneciente al empresario Ariel Vallejo, allegado al titular de la AFA, Claudio Tapia. En 2024, Sur Finanzas fue patrocinador oficial de la Liga Profesional y de la selección argentina de fútbol.

Según medios locales, la justicia intenta determinar si la financiera operaba con supuestos testaferros y les otorgaba préstamos a los clubes a cambio, por ejemplo, de derechos de transmisión.

Uno de los clubes allanados, Excursionistas, emitió un comunicado el martes en el que negó cualquier “relación societaria, financiera” y “administrativa” con la firma investigada.

“Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de actividades deportivas y sociales”, afirmó.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

AFA

Asociación del Fútbol Argentino

Claudio Tapia

Sur Finanzas

Dirección General Impositiva

Argentina

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.