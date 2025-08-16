Benfica, con Richard Ríos en cancha, debutó en la Liga de Portugal con victoria

Richard Ríos (der.) fue titular en la victoria 1-0 de Benfica sobre Estrela Amadora en la Liga de Portugal. Foto: EFE - MIGUEL A. LOPES

El Benfica de Richard Ríos se estrenó este sábado en la Liga de Portugal con una victoria a domicilio gracias a un penalti firmado por el griego Vangelis Pavlidis contra el Estrela Amadora (1-0). El volante colombiano jugó 89 minutos.

En la segunda jornada de la competición lusa, las águilas lisboetas arrancaron con el pie derecho luego de no jugar la semana pasada por su compromiso europeo contra el Niza en la fase de clasificación de la Liga de Campeones 2025/2026.

El renovado equipo, campeón de la Supercopa de Portugal el pasado 31 de julio, contó entre sus inicialistas con el colombiano Richard Ríos, quien llegó al equipo hace un par de semanas procedente del Palmeiras brasileño. No logró anotar y recibió una amarilla en el minuto 84.

A pesar de dominar la mayor parte del encuentro con el Estrela Amadora pisándole los talones en las estadísticas, el Benfica no pudo culminar en gol las diversas oportunidades que tuvo frente a la portería. Sin embargo, en el complemento, gracias a un tiro penalti, logró el gol de la victoria.

En el 58 el árbitro señaló el punto blanco luego de que el defensor búlgaro Atanas Chernev derribara al atacante austriaco Franjo Ivanović. El griego Vangelis Pavlidis asumió la responsabilidad desde los 12 pasos y mandó la pelota al fondo de la red.

La Liga de Portugal continuará este domingo cuando el vigente campeón , el Sporting de Lisboa, se enfrenta al Arouca. Se espera que vea minutos el delantero colombiano Luis Javier Suárez, quien al igual que Ríos se sumó este año al campeonato luso.

