Benfica vs. Fenerbahçe: hora y TV para ver el duelo de Richard Ríos y Jhon Durán

En la ida el partido quedó 0-0.

Benfica y Fenerbahçe definirán este miércoles en Lisboa uno de los cupos a la primera fase de la Champions League, en un duelo que despierta gran interés en Colombia por la presencia de Richard Ríos y Jhon Jader Durán.

El volante llegó esta temporada a Portugal tras su paso por Brasil y se ha consolidado como una de las figuras del club luso, mientras que el delantero vive un buen inicio en Turquía, donde ha mostrado su capacidad goleadora.

El partido de ida en Estambul terminó 0-0, por lo que la serie está completamente abierta.

Benfica, con el respaldo de su hinchada, confía en que el peso de su historia europea y el momento de Ríos en el mediocampo sean determinantes.

Fenerbahçe, por su parte, apuesta a la potencia ofensiva de Durán y a sorprender en condición de visitante.

Horario del Richard Ríos vs. Jhon Durán

El encuentro se disputará este miércoles a las 2:00 p.m. en el estadio Da Luz y se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+.

