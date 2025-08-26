Benfica vs. Fenerbahçe: hora y TV para ver el duelo de Richard Ríos y Jhon Durán

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Benfica y Fenerbahçe definirán este miércoles en Lisboa uno de los cupos a la primera fase de la Champions League, en un duelo que despierta gran interés en Colombia por la presencia de Richard Ríos y Jhon Jader Durán.
El volante llegó esta temporada a Portugal tras su paso por Brasil y se ha consolidado como una de las figuras del club luso, mientras que el delantero vive un buen inicio en Turquía, donde ha mostrado su capacidad goleadora.
🏃🔥#SLBFSK • #UCL pic.twitter.com/R5nRmA1oT0— SL Benfica (@SLBenfica) August 25, 2025
El partido de ida en Estambul terminó 0-0, por lo que la serie está completamente abierta.
Benfica, con el respaldo de su hinchada, confía en que el peso de su historia europea y el momento de Ríos en el mediocampo sean determinantes.
Fenerbahçe, por su parte, apuesta a la potencia ofensiva de Durán y a sorprender en condición de visitante.
📸 Maçtan fotoğraflar.#FBvKS pic.twitter.com/D9G7wIfMgv— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2025
Horario del Richard Ríos vs. Jhon Durán
El encuentro se disputará este miércoles a las 2:00 p.m. en el estadio Da Luz y se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador