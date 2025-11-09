Colombia, el país con más preseas en los Parapanamericanos Juveniles: así cerró el medallero

Colombia cerró segunda en el medallero general, pero lideró el conteo total de preseas. Brasil superó a la delegación nacional con 56 oros. Foto: Comité Paralímpico

La delegación colombiana cerró la penúltima jornada de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 con otra actuación destacada. En total, los jóvenes deportistas del país sumaron 20 medallas (7 de oro, 5 de plata y 8 de bronce), consolidando una campaña sobresaliente que ya alcanzó en el medallero 51 oros, 30 platas y 34 bronces antes del cierre oficial del evento.

Laúltima jornada estuvo marcada por el dominio en Para natación, el aporte constante de Para powerlifting, un nuevo podio en judo y la clasificación de varios equipos nacionales a las finales del domingo.

16 nuevas medallas en Para natación

El equipo colombiano de Para natación volvió a brillar en el Centro Acuático de Santiago, sumando 16 medallas en su último día de competencia: siete oros, cuatro platas y cinco bronces. Con ese balance, cerró su participación con 40 preseas en total, consolidándose como una de las disciplinas más exitosas para Colombia en estos juegos.

Zharith Rodríguez fue la gran figura de la jornada al conquistar tres oros: ganó los 50 metros libre y los 200 metros combinado (en dos categorías distintas), imponiendo su ritmo con marcas de 35.26 y 3:16.73, respectivamente. También destacaron Santiago León, con doble oro en 50 metros libre y 200 combinado, y Juan Buitrago, vencedor en los 100 espalda júnior masculino.

A ellos se sumaron múltiples preseas de plata y bronce que reforzaron el cierre triunfal del equipo. Entre las más destacadas, Nicol González y Mariana Guerrero sumaron podios dobles, mientras Juan Felipe Castro y Air Luis Morelo aportaron puntos clave en sus respectivas pruebas.

Para powerlifting: tres bronces y un balance positivo

En el Centro de Levantamiento Olímpico de O’Higgins, el Para powerlifting colombiano cerró su participación con tres medallas de bronce, completando una campaña de 17 medallas en total (4 oros, 7 platas y 6 bronces).

María José Miranda fue protagonista al colgarse dos bronces en la categoría Next Gen 67 kg, gracias a un mejor levantamiento de 60 kg. Alison Fajardo, por su parte, se quedó con el tercer lugar en la división Rookie 61–79 kg, mientras que Marco Narváez culminó quinto en mejor levantamiento y cuarto en total, tras tres intentos válidos.

El rendimiento global de la selección deja un balance alentador: nueve de los diez atletas nacionales subieron al podio, reafirmando la solidez de un programa que sigue en crecimiento.

Judo: bronce para David Noriega

En el tatami, David Santiago Noriega le dio otra alegría a Colombia al conquistar el bronce en la categoría -70 kg, tras vencer por ippon al cubano Brian Enoa. El colombiano mostró temple y precisión técnica luego de caer en cuartos de final ante el brasileño Gabriel Ferreira —quien a la postre se quedó con el oro— y abrirse paso desde el repechaje.

Noriega no fue el único que rozó el podio: Manuel Santiago García también cumplió una destacada actuación y finalizó quinto en la misma categoría, confirmando el nivel competitivo del judo colombiano en esta edición.

Medallas en el fútbol PC y para ciegos

En Fútbol PC, la selección de Colombia cayó 4-0 ante una sólida Argentina en la final, pero se quedó con un destacado subcampeonato tras un torneo lleno de esfuerzo, entrega y carácter. El equipo nacional mantuvo un rendimiento constante durante toda la competencia, con triunfos contundentes en la fase de grupos y una identidad de juego marcada por la disciplina y la unión dentro del grupo.

Por su parte, en Fútbol para ciegos, la tricolor también alcanzó la plata luego de una final muy disputada contra Brasil, que se impuso por la mínima diferencia (1-0).

