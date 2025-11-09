Primer grito de la temporada para Jhon Lucumí: gol y partidazo frente a Napoli

El defensor colombiano marcó su primer gol de la temporada en la victoria 2-0 de Bologna sobre Napoli, resultado que deja al equipo de Thiago Motta en zona de Champions. Foto: EFE - SERENA CAMPANINI

El defensa colombiano Jhon Lucumí vivió una jornada especial en la Serie A y llegará con buenos ánimos a la convocatoria de la selección de Colombia. Con un imponente cabezazo, el caleño selló la victoria 2-0 de Bologna frente a Napoli en el estadio Renato Dall’Ara, por la undécima jornada del campeonato italiano.

El partido fue intenso y equilibrado desde el arranque. Bologna y Napoli, dos equipos con ambiciones similares, protagonizaron un choque de ritmo alto y constante presión. La posesión estuvo repartida, pero fueron los locales quienes supieron transformar su intención ofensiva en peligro real. Napoli, vigente campeón de Italia, tuvo la pelota por momentos, aunque le costó mucho generar situaciones claras en el último tercio del campo y careció de precisión frente al arco.

El marcador se abrió recién en el segundo tiempo, cuando el duelo parecía trabado. Al minuto 50, una brillante jugada colectiva nacida desde la defensa permitió a Nicolò Cambiaghi ganar metros por el costado izquierdo. El atacante desbordó hasta la línea de fondo y lanzó un centro rasante que Thijs Dallinga aprovechó de primera para poner el 1-0.

El segundo golpe llegó quince minutos después, con sello colombiano. Tras una jugada preparada en un tiro libre, el equipo local movió el balón hacia la derecha, donde Emil Holm levantó un centro medido al corazón del área. Allí apareció Lucumí, quien se elevó por encima de su marcador y, con un potente cabezazo, venció a Vanja Milinković-Savić. Fue su primer tanto de la temporada, un premio al defensor que se ha consolidado como pieza clave del sistema defensivo de Thiago Motta.

Con esta victoria, el equipo alcanza los 21 puntos tras 11 jornadas —producto de seis triunfos, tres empates y dos derrotas— y se ubica cuarto en la clasificación, en zona de Champions League. Napoli, en cambio, se mantiene segundo con 22 unidades, pero perdió una oportunidad valiosa para afianzarse en la cima.

Para Lucumí, el partido fue redondo. Además de su gol, mostró seguridad en la salida, liderazgo en la zaga y una solidez que lo mantiene como uno de los centrales más consistentes del fútbol italiano. El defensor colombiano, de paso, se marcha con buenas sensaciones a la concentración de la Selección Colombia, que afrontará sus últimos amistosos del año en Estados Unidos ante Australia y Nueva Zelanda.

