El vicio del “parley”: así se tomaron las apuestas el fútbol mundial

Brasil sacudió una industria que mueve miles de millones de dólares: Lula decidió prohibir las apuestas online en un país donde los clubes reciben fortunas de las casas de apuestas. Pero el problema va mucho más allá de Brasil. En Europa, casi siete de cada diez clubes de primera división tienen vínculos con empresas de juego y, en Colombia, BetPlay hasta le da nombre a nuestras principales competencias. ¿Cómo llegó el fútbol a depender tanto de las apuestas y qué pasa cuando los gobiernos empiezan a ponerles límites?