Brighton oficializó la compra de Matías Orozco, la joya del Deportivo Cali: vea los detalles Foto: Brighton en X

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El fútbol colombiano volvió a poner una de sus jóvenes promesas en el radar de la Premier League. Brighton confirmó el fichaje de Matías Orozco, mediocampista de 18 años que llega procedente de Deportivo Cali y que firmó un contrato por cinco temporadas con el club inglés, en una operación que se convirtió en una de las transferencias más importantes de un juvenil colombiano hacia Europa.

El conjunto de la costa sur de Inglaterra anunció la incorporación del futbolista, aunque señaló que el acuerdo está sujeto a la culminación de los procedimientos regulatorios habituales. De acuerdo con la información suministrada, Brighton pagará 4,8 millones de euros por el 85 % de los derechos deportivos de Orozco, una cifra que refleja la confianza depositada en el jugador.

El director deportivo del Brighton, Mike Cave, destacó el potencial del colombiano y explicó que el club lo considera un talento joven al que quieren acompañar en su proceso de crecimiento.

“Lo hemos identificado como un joven talento emocionante que estamos muy contentos de incorporar al club”, señaló Cave, quien además confirmó que Orozco será cedido durante la temporada 2026/27 para que pueda continuar con su desarrollo.

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De Cali a la Premier: un ascenso meteórico

Orozco tuvo un proceso acelerado en Deportivo Cali. Se incorporó al plantel profesional cuando apenas tenía 16 años y la temporada anterior logró disputar 24 partidos en la primera división colombiana.

Su evolución también lo llevó a la selección de Colombia Sub-20, de la que actualmente es capitán. El mediocampista suma dos partidos con el combinado nacional de esa categoría y ahora dará el salto a una estructura de formación reconocida por su capacidad para detectar y potenciar jóvenes talentos.

Su llegada al fútbol profesional fue precedida por un seguimiento que comenzó cuando tenía apenas 11 años. Agustín Garizábalo Almarales, cazatalentos barranquillero del Deportivo Cali en la Costa Atlántica, fue quien lo descubrió durante un torneo infantil en Sincelejo.

Garizábalo conoció al jugador en la Escuela Barranquillera y posteriormente comenzó a seguir su evolución. A los 14 años lo incluyó en un campamento organizado por el Deportivo Cali con jóvenes de la Costa Caribe. Durante 15 días fue evaluado por los entrenadores Sergio Herrera y Eduardo Muñoz, además del equipo de divisiones menores encabezado por César Hernández y Hernando Arias. La decisión fue incorporarlo al club.

Desde entonces, su crecimiento fue rápido. En el Cali trabajó con entrenadores como Ítalo Cervino y Hernando ‘Cocho’ Patiño en la Sub-20, antes de ser promovido al equipo profesional por Alberto Gamero y posteriormente potenciado por Rafael Dudamel.

En el campo, Garizábalo lo describe como un volante de buen pie y capacidad para utilizar ambas piernas, con facilidad para moverse, claridad para jugar, precisión en los pases filtrados y recursos en la media distancia. También destaca su capacidad para realizar cambios de frente y jugar de perfil.

Matías nació en Barranquilla y cuando tenía tres años su familia se trasladó al barrio Mundo Feliz, en Galapa. Allí continúa viviendo su familia, mientras el futbolista ya se había radicado en Cali para avanzar en su formación.

Brighton, un club que ha convertido el talento en grandes negocios

El fichaje de Orozco adquiere otra dimensión al observar el historial reciente del Brighton. El club inglés ha ingresado más de 600 millones de libras por ventas en los últimos años, gracias a futbolistas que llegaron al Amex Stadium como proyectos y posteriormente fueron transferidos por cifras millonarias.

Entre los jugadores que abandonaron el club aparecen Moisés Caicedo, Marc Cucurella, Leandro Trossard, Yves Bissouma, Alexis Mac Allister y Carlos Baleba.

El caso de Caicedo es uno de los más representativos. El internacional ecuatoriano fue transferido al Chelsea por 115 millones de libras, equivalentes a unos 156 millones de dólares en la operación mencionada. Baleba, por su parte, llegó al Manchester United durante el actual mercado por 70 millones de libras, unos 95 millones de dólares.

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Ese modelo ha convertido al Brighton en uno de los clubes que mejor ha desarrollado el concepto de comprar talento, potenciarlo y venderlo por valores muy superiores. Sin embargo, Mark McGhee, exentrenador del equipo, explicó que esa dinámica no necesariamente responde a la intención del club de funcionar como un vivero para los grandes equipos.

Según McGhee, el modelo de Tony Bloom se basa en una captación respaldada por datos y en la capacidad para desarrollar jugadores, pero los clubes más grandes terminan llevándose a sus mejores futbolistas. Por eso, más que un club que quiere vender, considera que el Brighton muchas veces se ve obligado a hacerlo.

En ese contexto llegará Orozco. Brighton ya demostró con varios jugadores que puede convertir jóvenes talentos en futbolistas de alto valor en el mercado. Ahora, el mediocampista colombiano será el nuevo proyecto de una estructura que ha hecho del desarrollo de futbolistas una de sus principales fortalezas.

Orozco, otro colombiano que da el salto

El fichaje también se suma a una nueva generación de futbolistas colombianos que, con apenas 18 años o menos, ya tienen vínculos con grandes clubes europeos.

Orozco comparte ese escenario con Samuel Martínez, de 17 años, quien firmó por cinco temporadas con Liverpool en una transferencia de un millón de euros, aunque continuará en las divisiones menores de Nacional hasta cumplir la mayoría de edad.

También está Cristian Orozco, de 18 años, cuyos derechos deportivos fueron adquiridos por Manchester United en una operación cercana al millón de euros. El defensor inició su camino hacia el profesionalismo después de trasladarse desde Valledupar, a los 14 años, al Rojo F. C. de Guarne. Allí se formó deportiva y académicamente y llegó a ser capitán de la selección de Colombia Sub-17 en el Mundial de Catar 2025.

Así, Matías Orozco se convierte en el nuevo nombre de una camada de juveniles colombianos que empieza a llamar la atención de los principales mercados europeos. Y lo hace, además, llegando a un Brighton que ha construido buena parte de su identidad reciente alrededor de la detección y formación de talento.

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