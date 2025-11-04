Brujas vs. Barcelona: hora y dónde ver en vivo la Champions League 2025

El delantero del Barcelona Marcus Rashford (i) celebra su gol, tercero del equipo ante el Elche, durante el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Elche CF, este domingo en el estadio Olímpico Lluis Companys. Foto: EFE - Enric Fontcuberta

Barcelona, aún lejos de las sensaciones que dejó la pasada temporada, afronta su visita a Brujas este miércoles con la necesidad de afianzarse entre los ocho primeros de la Champions League.

El conjunto azulgrana no termina de despegar, en buena parte por el bajo estado de forma de su joven estrella, Lamine Yamal, aquejado de molestias en el pubis.

El atacante español cayó lesionado durante el parón internacional de septiembre y, desde entonces, deambula por el campo sin la chispa habitual: intenta regatear, pero retrocede; inicia las jugadas con ímpetu, pero las termina sin fuerza ni precisión.

Jugar sin estar al 100%

Especialistas en medicina deportiva consultados por medios españoles explican que las lesiones en el pubis son traicioneras: permiten entrenar, pero impiden rendir al máximo.

Yamal lo sufre en carne propia. Aun así, su titularidad ante el Brujas está prácticamente garantizada, tanto por la plaga de lesiones que afecta al Barça como por la urgencia de sumar tres puntos tras la derrota ante el PSG en la segunda jornada.

El joven delantero estará acompañado por los recuperados Robert Lewandowski y Dani Olmo, aunque el brasileño Raphinha seguirá de baja. En el mediocampo, Hansi Flick tampoco podrá contar con Pedri González, quien será reemplazado por Marc Casadó para acompañar a Frenkie de Jong y al enérgico Fermín López.

Problemas en la zaga

Donde más sufre el Barcelona es en defensa. La salida de Iñigo Martínez rumbo a Arabia Saudita ha dejado un vacío mayor de lo previsto. El joven Pau Cubarsí no se muestra igual de sólido sin el vasco a su lado y comparte el eje de la zaga con Eric García, quien se ha ganado el puesto por encima de Ronald Araújo.

Tampoco Jules Koundé ni Alejandro Balde atraviesan su mejor momento. Los números hablan por sí solos: 13 goles encajados en 11 jornadas de LaLiga y 4 en 3 partidos de Champions, con una preocupante racha de ocho encuentros consecutivos recibiendo tantos.

Por ahora, el único que se salva es Eric García. “Ha dado un paso adelante fantástico, se lo he dicho. Cuando marcamos el tercero le pedí que fuera más positivo. Está muy concentrado, lo quiere hacer todo bien, y eso contagia al equipo. Estoy contento por él y por todos”, reconoció Flick tras la reciente victoria ante el Elche.

Un Brujas peligroso en casa

Brujas, por su parte, suma tres puntos, conseguidos en su estadio Jan Breydel tras golear 4-0 al Mónaco. El escenario, con capacidad para 30.000 espectadores, se convierte en una caldera en las noches europeas.

Después de caer en sus visitas a Múnich (4-0) y Bérgamo (2-1), el conjunto belga sabe que su supervivencia en el torneo pasa por hacerse fuerte en casa.

Brujas vs. Barcelona: hora y dónde ver la Champions League 2025

Hora: miércoles 5 de noviembre a las 3:00 p.m.

TV: Disney+ / ESPN.

