Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Brujas vs. Barcelona: hora y dónde ver en vivo la Champions League 2025

Los blaugranas visitan al Brujas en busca de aire en la Champions, con Lamine Yamal en recuperación y la zaga culé bajo presión.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
04 de noviembre de 2025 - 12:41 p. m.
El delantero del Barcelona Marcus Rashford (i) celebra su gol, tercero del equipo ante el Elche, durante el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Elche CF, este domingo en el estadio Olímpico Lluis Companys.
El delantero del Barcelona Marcus Rashford (i) celebra su gol, tercero del equipo ante el Elche, durante el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Elche CF, este domingo en el estadio Olímpico Lluis Companys.
Foto: EFE - Enric Fontcuberta
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Barcelona, aún lejos de las sensaciones que dejó la pasada temporada, afronta su visita a Brujas este miércoles con la necesidad de afianzarse entre los ocho primeros de la Champions League.

El conjunto azulgrana no termina de despegar, en buena parte por el bajo estado de forma de su joven estrella, Lamine Yamal, aquejado de molestias en el pubis.

Vínculos relacionados

“Esperamos que sea un lindo torneo”: Freddy Hurtado, DT de la Sub-17 de Colombia
Nadie quiere vestir de azul
Medellín venció a Envigado en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay

El atacante español cayó lesionado durante el parón internacional de septiembre y, desde entonces, deambula por el campo sin la chispa habitual: intenta regatear, pero retrocede; inicia las jugadas con ímpetu, pero las termina sin fuerza ni precisión.

Jugar sin estar al 100%

Especialistas en medicina deportiva consultados por medios españoles explican que las lesiones en el pubis son traicioneras: permiten entrenar, pero impiden rendir al máximo.

Yamal lo sufre en carne propia. Aun así, su titularidad ante el Brujas está prácticamente garantizada, tanto por la plaga de lesiones que afecta al Barça como por la urgencia de sumar tres puntos tras la derrota ante el PSG en la segunda jornada.

El joven delantero estará acompañado por los recuperados Robert Lewandowski y Dani Olmo, aunque el brasileño Raphinha seguirá de baja. En el mediocampo, Hansi Flick tampoco podrá contar con Pedri González, quien será reemplazado por Marc Casadó para acompañar a Frenkie de Jong y al enérgico Fermín López.

Problemas en la zaga

Donde más sufre el Barcelona es en defensa. La salida de Iñigo Martínez rumbo a Arabia Saudita ha dejado un vacío mayor de lo previsto. El joven Pau Cubarsí no se muestra igual de sólido sin el vasco a su lado y comparte el eje de la zaga con Eric García, quien se ha ganado el puesto por encima de Ronald Araújo.

Tampoco Jules Koundé ni Alejandro Balde atraviesan su mejor momento. Los números hablan por sí solos: 13 goles encajados en 11 jornadas de LaLiga y 4 en 3 partidos de Champions, con una preocupante racha de ocho encuentros consecutivos recibiendo tantos.

Por ahora, el único que se salva es Eric García. “Ha dado un paso adelante fantástico, se lo he dicho. Cuando marcamos el tercero le pedí que fuera más positivo. Está muy concentrado, lo quiere hacer todo bien, y eso contagia al equipo. Estoy contento por él y por todos”, reconoció Flick tras la reciente victoria ante el Elche.

Un Brujas peligroso en casa

Brujas, por su parte, suma tres puntos, conseguidos en su estadio Jan Breydel tras golear 4-0 al Mónaco. El escenario, con capacidad para 30.000 espectadores, se convierte en una caldera en las noches europeas.

Después de caer en sus visitas a Múnich (4-0) y Bérgamo (2-1), el conjunto belga sabe que su supervivencia en el torneo pasa por hacerse fuerte en casa.

Brujas vs. Barcelona: hora y dónde ver la Champions League 2025

Hora: miércoles 5 de noviembre a las 3:00 p.m.

TV: Disney+ / ESPN.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Barcelona

fc barcelona

barcelona fc

brujas vs

brujas vs barcelona

brujas vs. barcelona

brujas - barcelona

barcelona vs

barcelona vs brujas

barcelona - brujas

barcelona vs. brujas

champions hoy

champions league

champions league hoy

champions en vivo

barcelona champions

barca

cuando juega el barcelona

barcelona hoy

barca vs

dónde mirar fc barcelona contra brujas

barca hoy

partido del barcelona hoy

alineaciones de fc barcelona

a qué hora juega el barcelona hoy

barcelona brujas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.