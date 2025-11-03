“Esperamos que sea un lindo torneo”: Freddy Hurtado, DT de la Sub-17 de Colombia

El seleccionador de Colombia, Freddy Hurtado, durante el Campeonato Sudamericano sub-17. Foto: EFE - RICARDO MALDONADO ROZO

La selección Sub-17 de Colombia ultima detalles para su debut en el Mundial de la categoría, que se celebrará del 3 al 27 de noviembre en Catar. Bajo la dirección técnica de Freddy Hurtado, el combinado nacional llega con ilusión y expectativa.

Esta edición será histórica: por primera vez, 48 equipos participarán en el certamen, divididos en 12 grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, etapa en la que comenzará la fase de eliminación directa.

Colombia integra el Grupo G junto a Corea del Norte, Alemania —vigente campeona del mundo— y El Salvador. Su estreno será el martes 4 de noviembre, a las 9:45 a. m. (hora colombiana), frente a los europeos, en el moderno complejo Aspire Zone, ubicado en Al Rayyan.

El entrenador chocoano Freddy Hurtado, quien condujo al equipo al subcampeonato en el Sudamericano Sub-17, confía en el proceso que ahora alcanza el mayor reto de su proceso.

“Estamos realizando un proceso lindo, un proceso que en este caso termina con el Mundial. Esperamos que sea un lindo torneo, que podamos competirlo, que podamos ganarlo y traer la copa a Colombia”, expresó en la previa del debut.

El timonel sabe que el desafío será mayúsculo. “Antes de eso hay otros objetivos: clasificar en primera ronda de primeros y luego ir partido a partido. Nuestro principal objetivo en este momento es Alemania, que es el partido más importante porque es el primero”.

Sobre sus rivales de grupo, Hurtado hizo un análisis detallado: “El Salvador tiene una selección muy fuerte, Alemania clasificó de tercera en Europa, tiene muy buena técnica, y Corea del Norte es un equipo muy técnico, con mucho despliegue físico. Tenemos que tener las herramientas para contrarrestar”.

La Tricolor juvenil llega a Catar con el respaldo de una destacada actuación continental y con el ejemplo fresco de la Sub-20, que conquistó una medalla de bronce en el Mundial de Chile.

El ambiente en la concentración refleja la ilusión de un grupo, que es liderado por Santiago Londoño y Cristian Orozco. Colombia confía en arrancar su aventura en Catar con el pie derecho.

El proceso que lidera Hurtado quiere hacer historia. “Los chicos tuvieron muy buenos comportamientos. Tuvimos errores que seguimos puliendo y cada vez vamos avanzando. El equipo está muy bien, con buena actitud, y vamos a encarar los partidos como queremos”, afirmó.

“Desde que asumimos la selección hemos venido con un discurso de competir, de ser intensos, de jugar a alto nivel. En el Sudamericano lo hicimos, competimos de tú a tú con todos los rivales”.

