El samario ingresó cuando el encuentro estaba igualado 1-1. Los visitantes habían abierto el marcador por intermedio de Junior Olaitan, quien aprovechó el rebote de un penalti que…

Camilo Durán fue el gran protagonista colombiano de la jornada de este jueves en la Europa League, luego de marcar un doblete en la victoria tardía 3-2 del Celtic sobre Besiktas. El delantero samario no apareció en los momentos decisivos del compromiso, correspondiente a la cuarta fecha de la fase de liga, y le entregó tres puntos fundamentales al conjunto escocés.

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Camilo Durán brilló con doblete en la Europa League y le dio una agónica victoria al Celtic

El samario ingresó cuando el encuentro estaba igualado 1-1. Los visitantes habían abierto el marcador por intermedio de Junior Olaitan, quien aprovechó el rebote de un penalti que inicialmente le detuvo Sam Johnstone. Poco después, Callum Osmand devolvió la igualdad al marcador con un potente disparo desde fuera del área que reavivó las esperanzas del onceno de Glasgow.

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La primera aparición goleadora de Durán llegó al minuto 78, cuando Osmand encontró un espacio entre los centrales del Besiktas y le filtró un pase preciso. El colombiano controló el balón, dejó en el camino al guardameta Alexander Nübel y definió con tranquilidad para establecer el 2-1 parcial, desatando la celebración de los aficionados locales.

Sin embargo, el conjunto turco todavía tenía argumentos para responder y llegó a ilusionarse con rescatar un punto en territorio escocés. Cuando faltaban apenas cinco minutos para el final, Orkun Kökçü sacó un potente remate desde larga distancia que devolvió la igualdad al marcador. Pero Durán aún tenía reservado otro capítulo para una noche inolvidable.

Apenas dos minutos después, Kieran Tierney protagonizó buscó al colombiano dentro del área con un balón filtrado a media altura. Aunque un defensor rival alcanzó a intervenir y complicó el control, Durán reaccionó con rapidez y consiguió definir para establecer el 3-2 definitivo, convirtiéndose en el héroe de una victoria que parecía escaparse.

Con este doblete, Durán llegó a tres goles en cuatro partidos disputados en la presente edición de la Europa League. Además, sus registros en todas las competiciones ascienden a 13 anotaciones en 20 compromisos, cifras que reflejan su gran momento y alimentan sus aspiraciones de seguir en el radar de Néstor Lorenzo.

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