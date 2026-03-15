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Cancelan la Finalissima entre España y Argentina: estas fueron las razones que dio la UEFA

El duelo, que debía enfrentar a los campeones de la Eurocopa y la Copa América, fue cancelado tras la imposibilidad de jugar en Catar por la situación política en Oriente Medio.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
15 de marzo de 2026 - 02:06 p. m.
Argentina, de Messi, fue campeona de las dos últimas Copas América. España, por su parte y con Lamine Yamal, ganó la más reciente Copa América.
Argentina, de Messi, fue campeona de las dos últimas Copas América. España, por su parte y con Lamine Yamal, ganó la más reciente Copa América.
Foto: Getty Images
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La esperada Finalissima entre España y Argentina finalmente no se disputará. Tras una última reunión virtual entre la UEFA y la CONMEBOL, con la participación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se confirmó la cancelación definitiva del encuentro que debía enfrentar a los campeones de Europa y de América.

El partido estaba programado inicialmente para el 27 de marzo en Catar, pero una serie de obstáculos políticos y organizativos impidieron que se llevara a cabo.

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El conflicto en Oriente Medio obligó a suspender la sede inicial

El encuentro se iba a disputar en Doha, en Catar, pero la situación política y el conflicto en Oriente Medio generaron falta de garantías de seguridad, lo que obligó a descartar esa sede.

Ante ese escenario, las confederaciones iniciaron conversaciones para reubicar el partido en otro país, aunque las negociaciones no prosperaron.

En un comunicado oficial, la UEFA explicó que, tras intensas conversaciones con las autoridades organizadoras de Catar, se determinó que no era viable mantener el partido en la fecha prevista debido al contexto político en la región.

La entidad europea lamentó que las circunstancias hayan impedido que los equipos disputen un trofeo que considera uno de los eventos más prestigiosos del fútbol internacional en la historia reciente.

Las alternativas que se evaluaron para salvar el partido

Tras descartar la sede catarí, se estudiaron varias alternativas para intentar mantener el encuentro, aunque todas terminaron siendo rechazadas.

La primera propuesta consistía en jugar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, con reparto del 50 % de las entradas para aficionados de cada selección. Sin embargo, esta opción fue rechazada por Argentina.

La segunda alternativa planteaba una Finalissima a doble partido: el primero en Madrid el 27 de marzo y el segundo en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de los torneos continentales de 2028. Esta propuesta también fue descartada.

Posteriormente, la UEFA solicitó a la selección argentina comprometerse a disputar el partido si se encontraba una sede neutral en Europa, ya fuera el 27 de marzo o el 30 de marzo. Tampoco hubo acuerdo.

La contrapropuesta argentina tampoco prosperó

La Asociación del Fútbol Argentino propuso disputar el partido después del próximo Mundial, pero la selección de España no tenía fechas disponibles en su calendario internacional.

Más adelante, Argentina manifestó que solo podía jugar el 31 de marzo, una fecha que resultó inviable para el resto de las partes involucradas.

Ante la falta de consenso, la UEFA confirmó que la edición de la Finalissima quedó definitivamente cancelada.

Un torneo que nació para enfrentar a los campeones de Europa y América

La Finalissima fue creada como parte de la colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL para enfrentar al campeón de la Eurocopa con el ganador de la Copa América.

La única edición disputada hasta ahora se jugó en 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Italia en el estadio de Wembley Stadium, en Londres.

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En aquella ocasión, la selección sudamericana levantó el trofeo tras imponerse a Italia, marcando el inicio de este nuevo torneo intercontinental.

Agradecimientos pese a la cancelación

En su comunicado, la UEFA también agradeció el trabajo realizado por el comité organizador de Catar y por el Real Madrid, que había colaborado en la posibilidad de organizar el partido en el estadio Santiago Bernabéu con muy poco tiempo de preparación.

Asimismo, destacó la flexibilidad de la federación española durante el proceso de negociación.

Sin embargo, pese a los intentos por encontrar una solución, la falta de acuerdo entre las partes y los problemas logísticos terminaron por impedir que el partido se disputara, dejando sin enfrentamiento a los campeones de la Eurocopa 2024 y la Copa América 2024.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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Omar(06503)Hace 27 minutos
Se le cayó este otro negocio a Gigantino por culpa de su amigo....
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