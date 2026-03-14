Venezuela apagó a Shohei Ohtani: dio el golpe y eliminó a Japón del Clásico Mundial 2026

Ronald Acuna Jr. celebra una de las anotaciones de Venezuela contra Japón. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Venezuela firmó una de las grandes sorpresas del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al derrotar este sábado 8-5 a Japón, vigente campeón del torneo, en un vibrante duelo de cuartos de final. Ni siquiera la presencia de la superestrella japonesa Shohei Ohtani fue suficiente para frenar el poder ofensivo de la novena sudamericana, que ahora se instala entre los cuatro mejores del campeonato.

TEAM VENEZUELA KNOCKS OFF THE REIGNING WORLD BASEBALL CLASSIC CHAMPS 😤 pic.twitter.com/Rxf7zOk32h — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 15, 2026

Así logró Venezuela el histórico triunfo contra Japón: resumen

El encuentro comenzó con intensidad desde el primer lanzamiento. Venezuela golpeó primero gracias a un cuadrangular de Ronald Acuña Jr. en la parte alta de la primera entrada, encendiendo de inmediato a la afición vinotinto en el estadio de Miami.

La respuesta japonesa llegó casi de inmediato: Ohtani conectó un jonrón solitario en la parte baja del inning inicial para empatar el juego y confirmar que sería una noche de batazos.

Durante los primeros episodios el partido se mantuvo abierto, con ambas ofensivas encontrando espacios. Venezuela retomó la ventaja en la segunda entrada gracias a un doble productor de Gleyber Torres, que puso el marcador 2-1 y presionó desde temprano al abridor japonés Yoshinobu Yamamoto, quien tuvo dificultades para controlar el ataque rival.

Japón reaccionó en la tercera entrada con un golpe contundente. Tras una base intencional a Ohtani, el japonés Morishita castigó un lanzamiento con un cuadrangular de tres carreras que le dio la vuelta al marcador y puso a los asiáticos arriba. El estadio, que había estallado con el batazo de Acuña, quedó momentáneamente en silencio.

Sin embargo, la respuesta venezolana no tardó en llegar. En la quinta entrada, Maikel García conectó un jonrón de dos carreras que volvió a meter a su equipo en el partido y cambió la dinámica del duelo. Ese batazo despertó nuevamente a la ofensiva sudamericana, que comenzó a presionar con corredores en base.

La jugada decisiva llegó en la sexta entrada. Con hombres en circulación, José Abreu conectó un monumental cuadrangular de tres carreras que puso a Venezuela nuevamente arriba en la pizarra y desató la euforia en el dugout vinotinto. Ese batazo terminó por inclinar definitivamente el partido.

A partir de ese momento el bullpen venezolano tomó protagonismo. Los relevistas controlaron los intentos de reacción japonesa y lograron neutralizar a figuras clave del lineup asiático. Incluso Ohtani fue ponchado en un momento crucial del juego, una escena que reflejó el dominio del pitcheo sudamericano en los episodios finales.

En la octava entrada Venezuela añadió una carrera más para ampliar la diferencia y acercarse a la hazaña. Mientras tanto, Japón intentaba mantenerse con vida, pero se encontró con un cuerpo de lanzadores que mantuvo el control del encuentro en los momentos de mayor presión.

El cierre llegó en la novena entrada cuando el cerrador venezolano dominó a los últimos bateadores japoneses. Con Ohtani nuevamente en el plato, el último elevado terminó en el guante del campocorto Ezequiel Tovar, sellando la victoria venezolana y confirmando la eliminación del campeón defensor del torneo.

Así se jugarán las semifinales del Clásico Mundial

Con este triunfo, Venezuela avanza a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, en las que se enfrentará el lunes a Italia, el único equipo no americano que permanece en competencia.

En la otra llave, Estados Unidos y República Dominicana —dos de las grandes potencias del béisbol internacional— definirán al segundo finalista de un torneo que ya tiene asegurado un nuevo campeón.

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