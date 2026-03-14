Goles colombianos en Portugal y Rusia: Richard Ríos y Jhon Durán se reportaron

Richard Ríos (cent.) celebra su gol con Benfica. Foto: EFE - PAULO NOVAIS

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El colombiano Richard Ríos marcó este sábado su primer gol en la Liga de Portugal y fue clave en la victoria del Benfica, que se impuso 2-1 al Arouca.

El volante apareció en el minuto 50 tras un saque de esquina y, con un cabezazo, firmó el empate parcial para el equipo dirigido por José Mourinho.

Antes había abierto el marcador Iván Barbero, de penalti en el minuto 7 para el conjunto local, pero el Benfica terminó remontando el partido en los minutos finales con un tanto del croata Franjo Ivanovic, que selló el triunfo para los lisboetas.

También celebró Jhon Jader Durán, que convirtió con su equipo tras ingresar desde el banco.

El delantero colombiano entró al minuto 76 en lugar de Sobolev y poco después tuvo la oportunidad desde el punto penal.

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FT: Zenit [2] 2-0 Spartak Moscú [6]

- De penal el colombiano anota su primer tanto en la premier league rusa, luego de 6 minutos de ingresar al terreno de juego.



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Durán ejecutó con potencia, cruzó el remate y marcó el 2-0 definitivo, asegurando la victoria de su equipo con su primer gol tras ingresar al partido.

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