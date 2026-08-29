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Daniel Muñoz cambia de equipo y se va de Crystal Palace: sería oficial el millonario fichaje

El lateral de la selección de Colombia siguió los pasos de Oliver Glasner, su anterior DT, y jugará con Nottingham Forest.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
29 de agosto de 2026 - 08:17 p. m.
Daniel Muñoz, con la selección de Colombia en el Mundial 2026.
Daniel Muñoz, con la selección de Colombia en el Mundial 2026.
Foto: EFE - Alex Cruz
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Daniel Muñoz está listo para iniciar una nueva etapa en la Premier League. Nottingham Forest llegó a un acuerdo total con Crystal Palace por el lateral colombiano de 30 años, en una operación de 22 millones de libras más otros tres millones en bonos.

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El futbolista recibió autorización para viajar, tiene programados los exámenes médicos para este domingo y, una vez superados, firmará contrato hasta junio de 2029.

Detrás de la operación aparece Oliver Glasner, quien ya dirigió a Muñoz en Crystal Palace y ahora volverá a contar con él en Nottingham Forest.

El entrenador conoce de primera mano las condiciones del colombiano y lo tendrá nuevamente en un sistema en el que puede actuar como carrilero derecho dentro de una línea de tres, un contexto en el que ha explotado su despliegue físico, capacidad para disputar duelos y facilidad para aparecer en posiciones ofensivas.

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El movimiento también representa un cambio importante después de dos temporadas y media de Muñoz en Crystal Palace. El colombiano disputó 109 partidos con el club inglés y marcó 11 goles: 83 apariciones y ocho tantos en Premier League, seis partidos y dos goles en copas nacionales, cinco encuentros en Copa de la Liga, 14 presentaciones y un gol en competiciones continentales.

Nottingham Forest será el quinto club de la carrera profesional de Muñoz. Antes pasó por Rionegro Águilas, Atlético Nacional, Genk y Crystal Palace. Sus números acumulados reflejan además su particular capacidad ofensiva pese a desempeñarse principalmente por la banda derecha: suma 384 partidos y 41 goles a nivel de clubes, con 34 tantos en campeonatos de liga.

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Aunque alrededor de su futuro se contemplaba la posibilidad de dar el salto a un equipo de mayor cartel, Muñoz continuará en una liga que ya conoce y dentro de un proyecto en el que tendrá a un entrenador que confía en sus características. En Nottingham Forest abrirá un nuevo capítulo de su carrera en Inglaterra después de consolidarse como ídolo durante su paso por Crystal Palace.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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