Caicedo fue titular y, aunque no consiguió marcar, resultó determinante al provocar el penalti que permitió sentenciar el encuentro. La colombiana completó 51 de los 52 pases que intentó, para una precisión del 98 %, y…

El Real Madrid, con la colombiana Linda Caicedo como una de las figuras del compromiso, derrotó este miércoles 3-1 al Inter de Milán en el estadio Alfredo Di Stéfano, por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League femenina. El conjunto español consiguió una victoria importante en sus aspiraciones de clasificación.

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Caicedo fue titular y, aunque no consiguió marcar, resultó determinante al provocar el penalti que permitió sentenciar el encuentro. La colombiana completó 51 de los 52 pases que intentó, para una precisión del 98 %, y generó tres pases clave. Su participación ofensiva contribuyó a que el Madrid se ubicara provisionalmente cuarto en la fase de liga del certamen continental.

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El marcador se abrió al minuto 28 por intermedio de Lineth Beerensteyn, quien estuvo atenta a una serie de rebotes dentro del área del Inter. La pelota golpeó primero en una compañera y posteriormente en una rival, antes de quedar servida para que la neerlandesa la empujara desde corta distancia y estableciera el 1-0.

El Inter encontró su mejor momento pese a quedarse con diez jugadoras al minuto 42, tras la expulsión de la islandesa Karólína Lea Vilhjálmsdóttir por una entrada temeraria. Antes del descanso, Brittany Raphino ejecutó un tiro de esquina que terminó en el empate de Elisa Bartoli, quien aprovechó la acción para establecer el empate parcial.

Sin embargo, el Real Madrid insistió en busca de aprovechar su localía y superioridad numérica. Tras un tiro de esquina ejecutado por Andreia Jacinto, María Méndez conectó un cabezazo que la portera Cecilía Rúnarsdóttir consiguió detener. El rebote quedó a disposición de Signe Bruun, quien no perdonó y devolvió la ventaja al conjunto merengue.

La tranquilidad definitiva llegó gracias a Linda Caicedo, quien recibió dentro del área, enganchó y terminó derribada por una defensora rival. Aunque inicialmente la árbitra Katalin Kulcsár no sancionó la infracción, el VAR intervino y la jueza rectificó su decisión. Bruun convirtió el penalti, completó su doblete y selló una victoria que acerca al Madrid a la siguiente ronda.

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