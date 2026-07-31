Chelsea se podría quedar sin poder comprar jugadores en dos mercados de fichajes

Cole Palmer controla el balón durante la Supercopa de Sídney entre Chelsea FC y Western Sydney Wanderers FC en el Accor Stadium de Sídney, Australia, este 28 de julio de 2026. Foto: EFE - MARK EVANS

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La Federación Inglesa de Fútbol (FA) multó a Chelsea por GBP 10 millones (11,5 millones de EUR) por irregularidades financieras cometidas mientras el ruso Roman Abramovich fue propietario del club británico. Además, The Blues quedaron suspendidos del mercado de fichajes en Europa por dos ventanas.

De acuerdo con la FA, estas violaciones de las reglas financieras ocurrieron entre 2011 y 2018, cuando el magnate ruso estaba al frente del equipo. Exactamente se trata de pagos no desvelados desde empresas asociadas a la propiedad del club y que se hicieron a managers, futbolistas y otros agentes.

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El Chelsea de Roman Abramovich

Así lo notificó públicamente este viernes 31 de julio de 2026 la Federación Inglesa de Fútbol. Abramovich le vendió la escuadra a un consorcio estadounidense en 2022 por sus implicaciones en la invasión de Rusia a Ucrania ese mismo año.

Adicionalmente, el cuadro de Londres admitió ante la federación nacional 74 cargos de los que se le acusan. Incluso inicialmente uno de los castigos impuestos era una deducción de 10 puntos en la Premier League de Inglaterra.

No obstante, tras una apelación de Chelsea, esta sanción fue modificada a dos periodos sin poder realizar fichajes. Eso sí, esta solo se haría efectiva a partir del 30 de junio de 2027, si es que el club reincide en estas prácticas.

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