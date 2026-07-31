Real Madrid está en riesgo de dejar ir a Vinícius Jr. gratis la próxima temporada

El jugador del Real Madrid, Vinicius Jr., durante una rueda de prensa en Valdebebas, ciudad deportiva del equipo español. Foto: EFE - J.J.Guillen

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A pesar de ser una de las máximas figuras del Real Madrid, Vinícius Jr. no ha renovado su contrato con el conjunto blanco. El brasileño cumple su vinculación laboral con el 16 veces campeón de Europa el 30 de junio de 2027, y aunque hay negociaciones, todavía son muy frías y lejanas.

Esto abre la puerta a que en un año el jugador de 26 años se vaya del club español completamente gratis. Una situación que no sería favorable para el Madrid, que hace ocho años pagó EUR 45 millones a Flamengo por él y lo ha formado hasta convertirlo en uno de los mejores del mundo en su posición.

Le sugerimos: Franco Baresi, el silencioso gigante de la defensa italiana que hoy llora el fútbol

¿Vinícius Jr. podría salir del Real Madrid?

“En Valdebebas tienen claro que no asumirán el riesgo de perder a Vinícius a coste cero y, si no se alcanza un acuerdo para ampliar su vínculo. Una venta sería una posibilidad real”, publicó Marca en España este viernes 31 de julio de 2026.

Aunque la primera opción del club más ganador del fútbol español sigue siendo renovar al ex Flamengo, de no conseguirlo, lo transferiría esta misma temporada. Todo esto para evitar su salida sin dejarle un beneficio económico al cuadro ibérico.

Un escenario que se ha hecho habitual en los últimos años con otros equipos europeos. Para no ir muy lejos, el francés Kylian Mbappé llegó al Real Madrid luego de no renovar con París Saint-Germain y llegar gratis a España.

Le recomendamos: Director de Operaciones de la FIFA estalló en contra de Infantino: “Nos engañó”

¿Por qué Vinícius no renueva con el Madrid?

“Las conversaciones llevan meses sin avances. El principal punto de fricción sigue siendo el aspecto económico. El entorno de Vini reclama un salario acorde a su condición de una de las grandes figuras del fútbol mundial”.

Además, otro aspecto que podría seguir entorpeciendo las negociaciones entre el brasileño y el club merengue es la posible llegada del marfileño Yan Diomande. Aunque el jugador de 19 años no ocupa la misma posición que Vini, este podría cumplirla e incluso requerir buena parte de la capacidad salarial del equipo.

“El Real Madrid no tiene intención de modificar su escala salarial ni de elevar la oferta presentada. Esa diferencia mantiene el acuerdo completamente paralizado”, finalizó Marca, que parece estar muy cerca de los detalles de esta situación.

Entérese: Video: así fue el fuerte cruce entre Paredes y Roldán en la clasificación de Boca Juniors

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador