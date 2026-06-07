Christian Eriksen se desplomó en un amistoso con Dinamarca y encendió las alarmas: video

El mediocampista danés perdió el conocimiento durante unos instantes en el amistoso entre Dinamarca y Ucrania. Tras recibir atención médica en el campo, pudo ponerse de pie y abandonar el lugar por sus propios medios. Foto: EFE - Bo Amstrup

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El futbolista danés Christian Eriksen protagonizó este domingo un momento de gran preocupación durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, disputado en la ciudad de Odense, al desplomarse sobre el césped en el minuto 64 del encuentro.

La escena provocó una inmediata reacción de alarma entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados, especialmente por el antecedente que marcó la carrera del mediocampista en la Eurocopa de 2021, cuando sufrió un paro cardíaco durante un compromiso contra Finlandia.

En esta ocasión, el jugador de 34 años recibió atención médica en el terreno de juego y posteriormente logró ponerse de pie por sus propios medios antes de subir a una ambulancia.

La Federación Danesa de Fútbol informó poco después que el futbolista se encontraba consciente y en buen estado tras el incidente.

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“Christian Eriksen está consciente y está bien, teniendo en cuenta lo ocurrido”, señaló el organismo a través de su cuenta en la red social X.

Además, el médico Morten Boesen explicó que el mediocampista perdió el conocimiento durante un breve periodo, aunque recuperó la conciencia poco después y pudo mantener contacto con los servicios médicos.

Momentos de tensión y emoción en el campo

Las imágenes del encuentro mostraron la rápida reacción de los jugadores de ambos equipos, que vivieron con evidente preocupación lo ocurrido.

El capitán danés, Pierre-Emile Hojbjerg, relató que observó el momento exacto en que Eriksen cayó al suelo y destacó la velocidad con la que actuaron quienes estaban cerca de la jugada.

La situación también impactó profundamente al seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, quien trabajó anteriormente con Eriksen en el Brentford inglés y reconoció la cercanía personal que mantiene con el futbolista.

Como ocurrió durante la Eurocopa de 2021, varios jugadores formaron un círculo alrededor del mediocampista para proteger su intimidad mientras recibía asistencia médica.

El exinternacional danés Niklas Bendtner, ahora comentarista de televisión, aseguró que lo más importante fue ver a Eriksen abandonar el lugar por sus propios medios, aunque reconoció que las imágenes resultaron especialmente duras debido a los antecedentes del jugador.

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Un regreso que parecía consolidado

La carrera de Eriksen cambió radicalmente el 12 de junio de 2021, cuando sufrió un paro cardíaco durante un partido de la Eurocopa disputado en Copenhague.

Tras aquel episodio, fue sometido a una intervención para la implantación de un desfibrilador subcutáneo, dispositivo que le permitió continuar compitiendo al más alto nivel.

Meses después retomó su actividad profesional con el Brentford, club al que llegó en enero de 2022 y con el que regresó a la competencia oficial en febrero de ese mismo año.

Posteriormente defendió los colores del Manchester United entre 2022 y 2025 y actualmente juega para el Wolfsburgo de Alemania, equipo con el que tiene contrato hasta junio de 2027.

El mediocampista también logró volver a la selección de Dinamarca y participó tanto en el Mundial de Catar 2022 como en la Eurocopa 2024.

Sin embargo, no estará presente en el Mundial de Norteamérica 2026, ya que Dinamarca no consiguió la clasificación al torneo, situación que también afectó a Ucrania, su rival en el amistoso disputado este domingo en Odense.

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