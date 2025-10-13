Así quedaron las semifinales del Mundial Sub-20: horarios y dónde ver

La selección de Colombia se jugará este miércoles el paso a la final del Mundial Sub-20 Chile 2025 frente a Argentina. Foto: Selección Colombia, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Mundial Sub-20 de Chile entra en su recta decisiva con cuatro selecciones que han demostrado jerarquía, resistencia y momentos de brillantez. Francia, Marruecos, Argentina y Colombia son los equipos que pelearán por el título, en unas semifinales que cuenta con conjuntos históricos y sorpresas. Para Colombia, la ilusión es más grande que nunca: está a solo un paso de jugar su primera final mundialista en la categoría.

Francia fue el primero en sellar su boleto. Con autoridad y control total del juego, derrotó 2-1 a Noruega en Valparaíso. Los dirigidos por Landry Chauvin dominaron de principio a fin, con Saimon Bouabré como figura al marcar un doblete en los minutos 19 y 37. Aunque los noruegos descontaron cerca del cierre con un cabezazo de Rasmus Holten, el partido nunca estuvo realmente en duda. El campeón de 2013 confirmó que sigue siendo uno de los equipos más sólidos del torneo. Su siguiente desafío será Marruecos, la gran revelación del campeonato.

El conjunto africano continúa derribando pronósticos. Tras tener un mejor récord que España y Brasil en la fase de grupos, y superar a Corea del Sur en octavos, ahora dejó fuera a Estados Unidos con un convincente 3-1 en Rancagua. Los goles de Fouad Zahouani, un autogol de Joshua Wynder y Gessime Yassine sellaron una victoria histórica. Marruecos ya había logrado un cuarto puesto en 2005, pero esta vez su generación parece dispuesta a ir más allá.

Así clasificó Marruecos

Del otro lado del cuadro, el duelo sudamericano garantiza un finalista del continente. Colombia y Argentina se enfrentarán este miércoles en Santiago, en una semifinal cargada de historia, tensión y contraste. La tricolor llega después de un triunfo épico 3-2 sobre España, en el que Néiser Villarreal fue el héroe absoluto con un triplete que remontó el marcador y encendió la ilusión nacional. Sin embargo, la gran figura no podrá estar frente a la Albiceleste por acumulación de tarjetas amarillas, una baja sensible que obliga a replantear el ataque.

Aun así, la selección que dirige César Torres mostró carácter y una notable evolución táctica a lo largo del torneo. Colombia, cuyo mejor registro fue el tercer lugar en 2003, ya cumplió con creces, pero el grupo no se conforma. La meta ahora es jugar la final, una instancia inédita que coronaría el proceso.

Así clasificó Colombia

Argentina, por su parte, llega con paso firme. Superó 2-0 a México con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, y ha sabido combinar su habitual calidad técnica con un bloque compacto. Los dirigidos por Diego Placente aspiran a su séptimo título mundial Sub-20 y buscan su primera corona desde 2007. La Albiceleste parte como favorita, pero Colombia ha demostrado que no le teme a los grandes escenarios.

Hora y dónde ver las semifinales del Mundial Sub-20

Marruecos vs. Francia

Fecha: Miércoles 15 de octubre​

Hora: 3:00 p.m. (hora colombiana)

Transmisión: DirecTV Sports

Colombia vs. Argentina

Fecha: Miércoles 15 de octubre

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Transmisión: Gol Caracol y RCN

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador