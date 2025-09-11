No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia dominó el once ideal de la última fecha de Eliminatorias: vea el equipo

Tres futbolistas de la ‘tricolor’ aparecen en el equipo estelar tras cerrar la clasificación al Mundial 2026 con victorias contundentes.

Redacción Deportes
11 de septiembre de 2025 - 09:49 p. m.
Foto: EFE - Ronald Peña R
Con el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Conmebol dio a conocer el once ideal de la última doble jornada clasificatoria. Un equipo plagado de figuras en el que Colombia sobresale como la selección con mayor presencia, aportando tres jugadores tras sus goleadas frente a Bolivia y Venezuela.

La Tricolor, que llegaba con una racha adversa de seis partidos sin ganar, encontró oxígeno en las dos últimas fechas. Primero se impuso 3-0 a Bolivia en Barranquilla y luego desató una tormenta ofensiva en Maturín con un histórico 3-6 ante Venezuela. Estos resultados no solo sellaron el boleto mundialista, sino que ubicaron al equipo de Néstor Lorenzo en la tercera casilla de la tabla, con 28 puntos, la misma cifra de Uruguay, Brasil y Paraguay, pero favorecido por la diferencia de gol.

El reconocimiento a ese repunte llegó en el equipo ideal de Conmebol. En la mitad de la cancha aparece Jefferson Lerma, pieza clave para sostener el equilibrio de la Selección. Pese a los altibajos físicos que arrastra desde el Crystal Palace, el mediocampista volvió a demostrar que su entrega y capacidad táctica lo convierten en uno de los líderes silenciosos de la era Lorenzo.

Otro que no podía faltar es James Rodríguez. El capitán, con un gol frente a Bolivia y dos asistencias contra Venezuela, ratificó su papel protagónico como cerebro del equipo. Más allá de su jerarquía en los momentos decisivos, terminó las Eliminatorias como máximo asistidor del continente con siete pases de gol, confirmando que sigue siendo determinante en la Tricolor.

La cuota ofensiva colombiana la completa Luis Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, quien firmó una actuación histórica con cuatro tantos en el duelo frente a Venezuela. Se convirtió en el primer futbolista que marca un póquer con la camiseta nacional, un hito que lo catapultó como el ‘9’ del once ideal y lo perfila como una carta clave para el futuro inmediato de la Selección.

El resto del equipo ideal refleja la diversidad de talentos en la región y la presencia de las siete selecciones clasificadas: Alisson Becker (Brasil); Guillermo Varela (Uruguay), Gustavo Gómez (Paraguay), Willian Pacho y Piero Hincapié (Ecuador); Matías Galarza (Paraguay), junto a los colombianos Lerma y James en el mediocampo; y en ataque, además de Suárez, destacan Lionel Messi (Argentina) y Miguel Terceros (Bolivia), quien se ganó un lugar gracias al gol de penal que aseguró el repechaje para la Verde.

Por Redacción Deportes

