Colombia y los 18 clasificados al Mundial: ¿cuándo es el sorteo, qué cupos faltan?

Luis Díaz (i) de Colombia disputa un balón con Moisés Caicedo de Ecuador. Ambas selecciones estarán en el Mundial de 2026. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección de Colombia cerró las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con un espectáculo en Maturín. El equipo de Néstor Lorenzo venció 6-3 a Venezuela en un partido lleno de goles, en el que Luis Javier Suárez fue la gran figura al marcar cuatro tantos y convertirse en el primer colombiano en lograr un póker en un juego oficial de Eliminatorias.

Con este triunfo, la Tricolor escaló hasta el tercer puesto de la tabla con 28 puntos, después de haber llegado a la última doble jornada en la sexta posición, firmando así una notable remontada.

Con el cupo asegurado, ahora toda la atención está puesta en la preparación para el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Clasificados al Mundial 2026 hoy

Colombia ya aparece en la lista de las 18 selecciones clasificadas al Mundial 2026, lo que representa casi el 40 % de los 48 cupos disponibles para la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Junto a la Tricolor, ya aseguraron su lugar los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos, además de Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay por Conmebol. En Asia (AFC) ya clasificaron Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia, mientras que en África (CAF) ya tienen boleto Marruecos y Túnez. En Oceanía el cupo lo logró Nueva Zelanda.

Todavía faltan 30 cupos para completar los 48 equipos del Mundial 2026. Europa (UEFA) es la que más aporta, con 16 plazas aún por definir, mientras que en África (CAF) quedan siete boletos disponibles. En Concacaf restan tres cupos directos más y en Asia (AFC) queda un cupo pendiente. Oceanía ya definió su representante, por lo que no hay más plazas allí.

La expectativa está en qué selecciones históricas lograrán sumarse al torneo y si habrá más sorpresas entre los debutantes que podrían llegar por primera vez a una Copa del Mundo.

Además, queda pendiente el torneo clasificatorio intercontinental, que se jugará en marzo de 2026 en México y que entregará las dos últimas plazas por repechaje. Allí estará, por ejemplo, Bolivia, que finalizó séptima en las Eliminatorias sudamericanas y se ganó el derecho de disputar esa instancia. El equipo altiplánico deberá enfrentarse a otras cinco selecciones de distintas confederaciones en un mini-torneo de eliminación directa para intentar sellar su pasaporte y sumarse al grupo de países que ya piensan en el Mundial.

Mire más: Repechaje para el mundial 2026: cuándo es, quiénes lo juegan y cómo funciona

Sorteo del Mundial de la FIFA y fechas clave

El calendario rumbo al Mundial 2026 ya tiene fechas claves marcadas. La primera gran cita será el sorteo oficial, programado para el 5 de diciembre de 2025 en Washington, aunque para ese momento todavía no estarán definidos todos los clasificados. Este sorteo se realizará con los equipos confirmados hasta la fecha, por lo que algunos grupos quedarán con casillas de “pendiente”, esperando, sobre todo, a los ganadores de los repechajes.

Las próximas fechas FIFA serán decisivas para cerrar el listado de 48 participantes. Entre el 6 y el 14 de octubre de 2025 se disputará una doble jornada que puede dejar a varias selecciones con el boleto asegurado, y entre el 10 y el 18 de noviembre de 2025 se jugará la ventana más determinante: ahí será la fecha límite para entregar los cupos directos de Concacaf, Asia y África.

Finalmente, en marzo de 2026 (23 al 31) se disputará la última doble fecha FIFA antes de la Copa del Mundo, en la que la UEFA definirá sus repechajes y cerrará sus 16 clasificados, completando así la lista de Europa. Ese mismo mes, en México, se llevará a cabo el torneo de repechaje intercontinental, que entregará las últimas dos plazas al Mundial.

La preparación cerrará con la fecha FIFA de 1 al 9 de junio de 2026, para luego dar paso al inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Colombia, a prepararse

Con todo ese calendario en mente, la selección de Colombia ya planifica su camino hacia el Mundial 2026 con una agenda cargada.

En octubre enfrentará a México en Arlington y a Canadá en New Jersey, mientras que en noviembre se medirá, otra vez en Estados Unidos, con Nueva Zelanda y Nigeria para seguir ajustando piezas.

En 2026, aunque estos rivales no están confirmados, se prevé que la preparación continúe con rivales europeos de peso como Croacia y Bélgica en la fecha FIFA de marzo, lo que servirá como último gran examen antes del torneo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador