Colores, legado y negocios: el adiós de Gerard Piqué

Sin previo aviso, Gerard Piqué anunció el pasado jueves que el partido de hoy entre su Barcelona y Almería sería su última función como futbolista. El defensor central venía de un semestre complicado. Una separación, pocos minutos, ser el ojo de las críticas tanto de la hinchada como de la prensa, y no contar con la confianza de su entrenador, son algunos de los factores con los que ha tenido que lidiar en el pasado reciente.

“El fútbol me lo ha dado todo. El Barça me lo ha dado todo. Y ahora que los sueños de aquel niño se han cumplido, quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este ciclo”, reflexionó Piqué en el video en que anunció su despedida. Con su repentino retiro, a mitad de temporada, pone fin a su carrera como azulgrana, entre sus cosechas destacan ocho Ligas de España, cuatro Champions League, además de un Mundial y una Eurocopa con la selección española.

Poco a poco dicen adiós los ídolos que marcaron una época con Barcelona. De aquel equipo que lo ganó todo bajo la batuta de Josep Guardiola, solo queda Sergio Busquets. Del club donde supieron brillar figuras como Lionel Messi, Andrés Iniesta y Carles Puyol, solo queda el recuerdo. En la actualidad, con jugadores como Ronald Araújo, Éric García, Andreas Christensen y Jules Koundé; Piqué, ídolo de la institución, había quedado relegado a un segundo plano.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

“O te vas siendo un héroe o vives lo suficiente hasta convertirte en villano”, es la frase que persigue a los grandes cuando es evidente que su mejor versión ya quedó atrás. En algunos casos los futbolistas optan por ir a ligas de menor nivel para jugar con menos presión y disfrutar de la calidad que aún pueden dejar sobre el campo. En otros, el orgullo y el amor por los colores hacen que, si no es el equipo de sus amores, no tiene sentido seguir en actividad. Este último fue el caso del defensor catalán de 35 años.

Su nivel no era el mismo desde hace un par de temporadas. Había perdido protagonismo en el cuadro catalán y, en los últimos partidos, no contó con la confianza de Xavi Hernández, quien lo relegó al banquillo. Sus registros estaban lejos de los de sus mejores años y algunos errores puntuales hicieron que le llovieran críticas desde su propia hinchada. Entre esas equivocaciones destaca la habilitación de Nicolo Barella en el duelo contra el Inter de Milán, que influyó en el empate que dejó al Barça al borde de su eventual eliminación de la última Liga de Campeones.

Todo eso en medio de un contexto en el que los culés buscan la manera de afrontar sus deudas, el retiro del jugador, además de la salida del francés Antoine Griezmann, llega como un salvavidas para un equipo que busca hacerle frente a la gigantesca masa salarial que adeuda. El veterano capitán cobraba 4,6 millones de euros por temporada.

Piqué baja el telón luego de vestir los colores del conjunto culé en 615 ocasiones y anotar 52 goles. En el recuerdo de los barcelonistas quedarán el 6-2 contra Real Madrid en el Bernabéu, La “Manita” de 2011, los títulos con la selección española y el agradecimiento irónico a Kevin Roldán luego de ganar el triplete (Copa, Liga y Champions) en 2015.

La otra cara del anuncio

En medio de la repercusión por su retiro hubo otra noticia que hizo bastante ruido: la aprobación de la Ley del Deporte por el Congreso español. Ese nuevo proyecto, que todavía no entra en vigor, incluye un apartado que se conoció popularmente como “Cláusula Piqué”, una disposición que prohíbe que los jugadores en activo negocien acuerdos comerciales con competiciones estatales en las que podrían participar.

Por lo tanto, la empresa de Gerard Piqué, Kosmos, no podría volver a colaborar con la Real Federación Española de Fútbol para realizar operaciones de nuevo respecto a la Supercopa de España (RFEF) mientras él estuviera en actividad.

El pasado abril, su empresa cobró 24 millones de euros en comisiones por ayudar al órgano regente del fútbol español a organizar la Supercopa en Arabia Saudita. Con su retiro, Piqué consiguió, —sin importar si ocurrió de forma casual o premeditada—, su libertad absoluta como empresario.

A través de Kosmos, el futbolista es además el propietario del Fútbol Club Andorra, club de la Segunda División de España. Posee un 10 % en el negocio de la Liga española en Port Aventura, un parque de atracciones en Barcelona. También tiene presencia en otros deportes. En 2018 adquirió la Copa Davis y le modificó su formato, además de apostarles a los “esports”, en asociación con el streamer Ibai Llanos.

Parece que todas las partes ganaron con el anuncio. El jugador, que no estaba a gusto con su situación deportiva, podrá seguir tranquilo con sus negocios. La dirigencia azulgrana se quita el peso de su salario y la RFEF no tendrá obstáculos legales a la hora de trabajar con Kosmos. Por lo pronto, Barcelona espera, en el último partido de uno de sus ídolos, derrotar a Almería para despedir a su jugador por lo alto y no perderle pisada al líder Real Madrid.

