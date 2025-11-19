¿Cómo es el repechaje para el Mundial 2026? Fechas, equipos, formato y dónde ver en vivo

Bolivia es el representante de Conmebol en el repechaje internacional. Foto: EFE - Esteban Biba

El camino hacia el Mundial 2026 ya tiene casi todo definido. Este martes quedó completa la lista de 42 selecciones clasificadas de manera directa a la Copa del Mundo que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos. Tras la última jornada de las eliminatorias, todos los cupos asignados por clasificación directa quedaron cubiertos, dejando un panorama claro rumbo al torneo que, por primera vez, reunirá a 48 participantes.

Con la foto casi completa, solo faltan seis equipos para cerrar definitivamente el listado de 48 selecciones. Esos últimos boletos se entregarán en marzo, mediante dos caminos distintos: el repechaje europeo, que dará cuatro cupos, y el repechaje intercontinental, que entregará los dos restantes. Ambos formatos, diseñados para maximizar la competitividad, prometen tensión, sorpresas y partidos a eliminación directa.

Así será el repechaje de la UEFA para el Mundial

El repechaje europeo será un mini torneo de 16 selecciones que incluye a los 12 equipos que terminaron segundos en sus grupos de Eliminatorias y a cuatro procedentes de la Nations League que no lograron clasificar por la vía tradicional. Estarán distribuidos en cuatro bombos y se cruzarán en ocho semifinales y cuatro finales, todas a partido único.

Selecciones como Italia, Dinamarca, Polonia, Ucrania o Turquía llegan obligadas a ganar para no quedar fuera del Mundial.

La estructura del repechaje UEFA está diseñada para equilibrar el nivel competitivo: cada llave tendrá una semifinal entre un equipo del Bombo 1 y uno del Bombo 4, y otra entre representantes de los bombos 2 y 3. Los ganadores jugarán la final de su llave, que definirá el cupo mundialista. El sorteo será el 20 de noviembre y los partidos se disputarán el 26 y 31 de marzo de 2026, en un formato relámpago que decidirá cuatro clasificados en apenas cinco días.

La tensión será máxima porque todo se define en partido único, sin margen para el error. En este formato imprevisible, selecciones históricas podrían quedarse fuera frente a equipos emergentes como Albania, Kosovo o Macedonia del Norte, que ya saben lo que es sorprender en fases definitivas. Europa, acostumbrada a eliminatorias largas, resolverá aquí uno de los procesos más comprimidos de su historia.

¿Cuáles son los equipos de la UEFA que juegan el repechaje al Mundial?

Italia Dinamarca Turquía Ucrania Polonia Gales República Checa Eslovaquia Irlanda Albania Bosnia y Herzegovina Kosovo Suecia Rumania Macedonia del Norte Irlanda del Norte

El repechaje internacional: ¿cómo funciona y cuándo es?

El otro camino pendiente es el repechaje intercontinental, que entregará los últimos dos cupos. A esta instancia llegaron seis selecciones: República Democrática del Congo por África; Bolivia por Conmebol; Irak por Asia; Nueva Caledonia por Oceanía; y Jamaica y Surinam, provenientes de Concacaf. Todas se enfrentarán del 23 al 31 de marzo en México, en las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

El formato es simple, pero exigente: las dos selecciones con mejor ranking FIFA avanzan directamente a la final, mientras los otros cuatro equipos disputan semifinales a partido único, con la restricción de que Jamaica y Surinam, ambos de Concacaf, no pueden enfrentarse entre sí en esa ronda. Los dos ganadores de las finales obtendrán los últimos boletos a la Copa del Mundo.

El repechaje intercontinental promete un cierre vibrante al proceso clasificatorio. Entre Europa y el resto del mundo saldrán los últimos seis pasajeros, y solo entonces, con 48 nombres en la lista, podrá decirse que el Mundial 2026 está oficialmente completo.

Cuáles son las 42 selecciones que ya están clasificadas al Mundial 2026?

Sedes (3) : Canadá, Estados Unidos y México.

Sudamérica (6): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Europa (12) : Inglaterra, Francia, Croacia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Noruega, Suiza, Escocia, España, Austria y Bélgica.

África (9) : Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Centroamérica (3): Panamá, Curazao y Haití.

Asia (8) : Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, y Uzbekistán.

Oceanía (1): Nueva Zelanda.

¿Dónde ver en vivo?

A la espera del sorteo que se hará este jueves 20 de noviembre y que será transmitido a través de los canales oficiales de FIFA, todavía no se han definido los canales de transmisión de las fechas del repechaje.

Sin embargo, en Colombia los derechos de las eliminatorias europeas son de ESPN y Disney, mientras que canales como Caracol Televisión tienen la transmisión de los eventos de Conmebol.

