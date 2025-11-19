Haití, Curazao y Panamá, los tres últimos cupos directos al Mundial 2026: así quedó la lista

Haití, una de las sorpresas de las eliminatorias al Mundial de 2026. Foto: FIFA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Curazao, Panamá y Haití completaron este martes la lista de 42 clasificados directos al Mundial 2026, dejando solo seis cupos pendientes que se definirán en los repechajes internacionales de marzo.

La jornada selló uno de los hitos más sorprendentes del fútbol reciente: Curazao llegó por primera vez a una Copa del Mundo, convirtiéndose en el país más pequeño de la historia en lograrlo. El 0-0 frente a Jamaica le bastó para asegurar el liderato de su grupo y desatar una celebración que paralizó Willemstad.

Con estos resultados, el panorama global ya solo está a la espera de los repechajes que cerrarán el cuadro de 48 participantes (dos cupos internacionales y cuatro europeos).

El caso de Curazao, una isla con menos de 200.000 habitantes, retumba como símbolo de oportunidad: la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá —clasificados automáticamente por ser anfitriones— abrió la puerta para que equipos modestos dieran un salto histórico en la Concacaf.

Los tres clasificados de la Concacaf en una eliminatoria histórica

En Centroamérica, la noche dejó tres clasificaciones memorables. Panamá goleó 3-0 a El Salvador (selección de Hernán Darío Gómez) y aseguró su segundo Mundial tras Rusia 2018. De la mano de Thomas Christiansen, terminó invicto el clasificatorio y celebró con euforia tanto en el estadio como en redes sociales.

El segundo boleto centroamericano fue para Haití, que vuelve a un Mundial después de 50 años. Su victoria 2-0 sobre Nicaragua, en un duelo jugado como local en Curazao debido a la crisis en su país, selló un liderato inesperado por encima de Honduras y Costa Rica. Es el regreso a una cita global desde Alemania 1974, una clasificación celebrada con enorme carga emocional.

El drama final lo protagonizaron Costa Rica y Honduras, que empataron 0-0 y quedaron eliminadas sin siquiera acceder a la repesca. Un golpe fuerte para dos potencias tradicionales de la región. Miguel “Piojo” Herrera anunció que no seguirá al frente de Costa Rica y Reinaldo Rueda rompió en llanto tras el adiós hondureño.

¿Cuáles son las 42 selecciones que ya están clasificadas al Mundial 2026?

Sedes (3) : Canadá, Estados Unidos y México.

Sudamérica (6): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Europa (12) : Inglaterra, Francia, Croacia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Noruega, Suiza, Escocia, España, Austria y Bélgica.

África (9) : Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Centroamérica (3): Panamá, Curazao y Haití.

Asia (8) : Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, y Uzbekistán.

Oceanía (1): Nueva Zelanda.

¿Cómo funciona el repechaje para el Mundial de 2026?

El repechaje europeo rumbo al Mundial 2026 será un mini torneo de 16 selecciones que buscarán los últimos cuatro cupos que entrega la UEFA: 12 equipos que terminaron segundos en sus grupos —Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina y Kosovo— y cuatro procedentes de la Nations League —Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte—. Todas estarán distribuidas en cuatro bombos y se enfrentarán en un formato de eliminación directa con semifinales y finales a partido único, en el que el sorteo del 20 de noviembre definirá los cruces y las sedes.

Cada llave tendrá dos semifinales: una entre un equipo del Bombo 1 y uno del Bombo 4, y otra entre un seleccionado del Bombo 2 y otro del Bombo 3; los ganadores chocarán en una final que otorgará el cupo mundialista. Con partidos programados para el 26 y el 31 de marzo de 2026, Europa resolverá en apenas cinco días qué cuatro equipos completan su representación en la Copa del Mundo, en un formato imprevisible en el que selecciones como Italia, Dinamarca, Ucrania o Polonia convivirán con aspirantes capaces de dar sorpresas como Macedonia del Norte, Albania o Kosovo.

Así queda el repechaje europeo.



Cuatro boletos repartidos en cuatro llaves. En cada una, un equipo del bombo 1 enfrenta a uno del 4, y 2 vs 3. No hay restricciones de enfrentamientos.



Los equipos del bombo 1 y 2 y jugarán de local la semifinal. pic.twitter.com/hV2RP2isVK — Cambio de Juego (@_cambiodejuego) November 18, 2025

Por otro lado, el repechaje intercontinental del Mundial 2026 reunirá a seis selecciones —República Democrática del Congo, Bolivia, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam— que entre el 23 y el 31 de marzo se jugarán en Guadalajara y Monterrey los dos últimos cupos para la Copa del Mundo. El sorteo, programado para el 20 de noviembre, ubicará directamente en la final a las dos mejor clasificadas en el ranking FIFA, mientras que las otras cuatro disputarán semifinales a partido único, con la restricción de que los representantes de Concacaf no podrán enfrentarse entre sí. Los ganadores de las dos finales, también a partido único, completarán la lista de 48 selecciones que estarán en México, Canadá y Estados Unidos en 2026.

¡DE ACÁ SALDRÁN DOS CUPOS PARA EL MUNDIAL! 🌎🏆



Bolivia, Jamaica, República Democrática del Congo, Nueva Caledonia, Irak y Surinam jugarán el repechaje intercontinental en México, el próximo mes de marzo.



De estos seis selecciones saldrán dos clasificados a la Copa del Mundo… pic.twitter.com/UXixREZWHX — Gol Caracol (@GolCaracol) November 19, 2025

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador