Fútbol para el cambio social, la iniciativa de la fundación selección colombia

El pasado 3 de diciembre se inauguró oficialmente una nueva cancha comunitaria en el barrio El Oasis, en la localidad de Usme. Este escenario, que ya estaba en uso y era celebrado principalmente por los niños y niñas de la zona, destacó el poder del fútbol como instrumento para la transformación social y la formación en valores.

La exjugadora de la selección de Colombia, Tatiana Ariza, participó activamente en la inauguración, compartiendo con los niños en la nueva cancha. Ariza enfatizó el poder de este deporte. “El fútbol es una herramienta para impactar a la sociedad. Ayuda a construir hábitos, disciplina, a salir de problemáticas sociales. Aquí lo vemos con estos niños y niñas, con sus familias. Estamos generando comunidad”, señaló.

Asimismo, resaltó la importancia de acreditar y formar a los entrenadores comunitarios, por ser los guías directos del proceso en los barrios.

Un ejemplo de este liderazgo es Diego Fernando Araque, entrenador del proyecto Supernovas en Gigante, Huila. El entrenador trabaja con niños entre 5 y 12 años, con entrenamientos tres veces por semana, utilizando una metodología basada en valores.

Para él, el fútbol es una oportunidad de cambio. “Este deporte es la herramienta con la que llevamos valores y herramientas para la vida”, afirmó. Además, relató que en su municipio el deporte no era una opción viable antes del proyecto. “Los niños no tenían otra oportunidad para hacer deporte. Hoy sienten que son parte de algo importante”, confirmó.

Según información proporcionada por Laura González, gerente de proyectos de la Fundación Supernovas en Latinoamérica, el apoyo a estos líderes es integral a través del proyecto. “Les pagamos, apoyamos su participación en festivales, aportamos para adecuar canchas, pagamos alquiler cuando se necesita y entregamos uniformes e implementos. Todo esto para que pudieran realizar entrenamientos gratuitos”, explicó.

La expansión y el impacto del trabajo en red también eran significativos. González detalló que solo en Colombia estaban impactando a 992 niños y niñas en siete sedes diferentes alrededor del país.

Con el apoyo de diversas entidades, se planteó el objetivo de formar y certificar a 500 entrenadores y entrenadoras comunitarios. Esto, explicó González, no solo transformaría a quienes dirigían los procesos, sino que repercutiría en más de 25.000 niños y niñas en distintos territorios del país. “Para mí, trabajar en conjunto es la única forma de lograr cosas como estas”, afirmó.

La intervención artística que acompañó la cancha, un mural pintado por la artista Katherinn Martínez con la ayuda de vecinos, honró específicamente el liderazgo femenino en el fútbol.

La obra retrata a una mujer sosteniendo un balón, inspirada en las mujeres que, según la historia local, habían inaugurado la cancha original décadas atrás. “Aquí entendí que la cancha nació gracias a ellas, y eso había que pintarlo”, dijo Martínez.

María Juliana Gómez, vocera de la Fundación Selección Colombia, aseguró que el fútbol es “una herramienta poderosa y un motor de cambio y transformación social”. Ademá, explicó que la Fundación nació en 2014 con el propósito de “articular el ecosistema del fútbol para el desarrollo” y que su labor consiste en “facilitar conversaciones y encaminar esfuerzos colectivos”.

Para los más jóvenes, como Ana María Pulido, de 11 años, quien entrenó y también ayudó a pintar, el espacio tuvo un profundo significado. “La cancha también es de nosotros, por eso debemos cuidarla”, señaló.

El evento cerró con partidos de fútbol, fotografías y balones firmados. Lo que había sido una cancha desgastada se convirtió en un símbolo comunitario donde el fútbol se transformó en una plataforma para la educación, la inclusión, el arte y la construcción colectiva de un futuro mejor.

