Con estos goles se reportaron los delanteros colombianos en el fútbol de Brasil: video

Este domingo 25 de enero de 2026, Rafael Santos Borré, uno de los habituales para Néstor Lorenzo en la selección de Colombia, marcó dos goles en el clásico de Porto Alegre. El partido terminó 4-2 a favor de Inter, equipo de Santo Borré, el cual venció a Gremio, club de José Enamorado. Un encuentro válido por la fase de grupos del campeonato Gaúcho.

El segundo tanto del delantero colombiano vino después de un pase filtrado, el cual el futbolista de la tricolor recibió perfilado para rematar de primera intención. Sin lugar a dudas, una buena noticia para el seleccionador y el equipo nacional, que buscan a sus 26 elegidos para la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Gol de Carlos Andrés Gómez con Vasco da Gama

Como si fuera la mejor bienvenida posible para su compatriota Marino Hinestroza, Carlos Gómez marcó un verdadero golazo con Vasco da Gama. En el duelo correspondiente por el campeonato Carioca, el ex Millonarios anotó de larga distancia con un potente remate.

La joya, parecida a las que dejó tras su paso por el conjunto Embajador, significó el 3-0 de Vasco sobre Boavista, el cual oficiaba de local. Con esto, Gómez sigue sumando argumentos para meterse en la lista de los convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.

Gol de Kevin Serna con Fluminense

Finalmente, Rafael Santos Borré no fue el único de los colombianos en el exterior que marcó en un clásico del balompié brasileño. Kevin Serna, otro de los que ronda en el radar del técnico de la selección de Colombia, se reportó en el partido Fluminense vs. Flamengo.

El extremo de 28 años inauguró el marcador a los seis minutos del segundo tiempo después de un pase filtrado. Su club terminó imponiéndose 2-1 sobre el actual campeón de la Copa Libertadores, en el que jugó 64 minutos Jorge Carrascal, al igual que Serna, otro jugador tricolor que espera ver su nombre o apellido en una de las 26 camisetas de Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

