Daniel Muñoz volvió de su lesión en la derrota de Crystal Palace frente a Chelsea

Crystal Palace recibió este domingo a Chelsea en Selhurst Park, en un duelo de Premier League que terminó 3-1 a favor de los visitantes. En el local vieron acción dos colombianos: Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, quienes fueron titulares con las Águilas.

El regreso de Muñoz fue una de las principales noticias para el plantel y la selección colombiana. Tras una lesión de rodilla que lo mantuvo fuera varias semanas, el lateral antioqueño volvió a sumar minutos, una señal positiva de cara a la máxima cita.

El lateral derecho antioqueño estuvo en cancha hasta el minuto 76. Su técnico, Oliver Glasner, lo está llevando de a poco para que recupere ritmo. En su lugar ingresó Chadi Riad para encarar el tramo final del compromiso, con la intención de mantener.

Por su parte, Jefferson Lerma también fue titular en su posición habitual como volante de primera línea -a veces lo ponen de defensor central-. El mediocampista jugó los 90 minutos y recibió una amonestación en el último minuto del tiempo reglamentario.

Los goles de Chelsea tuvieron sello sudamericano. Primero abrió el brasileño Estêvão, luego su compatriota João Pedro amplió la ventaja y finalmente el argentino Enzo Fernández convirtió de penalti. Para el Palace, el defensor estadounidense Chris Richards descontó.

Con este resultado, Chelsea se ubicó cuarto en la tabla de la Premier League con 37 puntos, consolidando su aspiración a puestos europeos. Crystal Palace, en cambio, se mantuvo en la casilla 15 con 28 unidades, en una temporada con altibajos para los locales.

