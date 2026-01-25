Arsenal perdió con Manchester United y la Premier League se puso más emocionante

Los jugadores de Manchester United celebran el gol de la victoria 3-2 frente a Arsenal. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

El líder de la Premier League, el Arsenal, fue derrotado en su estadio 3-2 por el Manchester United, este domingo en un partido espectacular de la 23ª jornada, y ve reducida de siete a cuatro puntos su ventaja sobre Manchester City y Aston Villa, sus más cercanos perseguidores.

Los Gunners, bajo el mando de Mikel Arteta, solo habían perdido dos encuentros a lo largo de esta temporada (ante Liverpool y Aston Villa), entre todas las competiciones, y no caían en casa en la Premier desde el pasado mayo, ante Bournemouth por 2-1.

El brasileño Matheus Cunha fue el autor del tanto de la victoria de los Red Devils, en el minuto 87, poco después de que el español Mikel Merino hubiera marcado para el Arsenal, en el 84, para empatar entonces a dos tantos un partido vibrante.

En él, un tanto en contra del argentino Lisandro Martínez ante un centro-chut de Martin Odegaard había adelantado al Arsenal en el 29′, pero el United había podido dar luego la vuelta.

Primero cuando un error inhabitual de Martín Zubimendi permitió a Bryan Mbeumo empatar (1-1, 37′) y luego con un potente tiro de Patrick Dorgu (50′). El empate de Merino en el 84′ y el decisivo gol de Cunha para el United en el 87′ fueron un epílogo digno para un partido lleno de alternativas y que mantuvo la tensión en todo momento.

Este revés llega para el Arsenal ocho días después de un triste empate 0-0 ante un equipo de la zona baja, el Nottingham Forest. El Manchester United, con su nuevo entrenador Michael Carrick, encadena una segunda alegría ante un grande después de haber ganado el derbi al City el pasado fin de semana.

Los Red Devils son ahora cuartos, dentro de la zona de Liga de Campeones, con 38 puntos. El United está eso sí todavía lejos del tercer puesto del Aston Villa (46 puntos), que había ganado poco antes 2-0 en su visita al Newcastle (9º).

Aston Villa reacciona

Fue el regreso al buen camino para los Villanos, que en las dos anteriores jornadas solo habían cosechado un punto (un empate y una derrota). En St James’ Park, el Aston Villa resistió bien la presión habitual a la que somete el Newcastle, que en el primer minuto tuvo ya una clarísima ocasión mediante el italiano Sandro Tonali, que se fue de tres rivales antes de toparse con el arquero Emiliano “Dibu” Martínez.

El también argentino Emiliano Buendía fue precisamente el encargado de adelantar al Aston Villa con un disparo certero en la entrada del área (19′). Newcastle tuvo grandes ocasiones para empatar después, especialmente con un remate de cabeza de Lewis Miley (43′) y un centro perfecto de Kieran Trippier que Harvey Barnes y Anthony Gordon no pudieron rematar en el 55′ por muy poco.

El Villa dio una masterclass de resistencia defensiva y decidió definitivamente en el 88′, con el segundo zarpazo, logrado por Ollie Watkins. El Newcastle, que acusó la baja por lesión del brasileño Bruno Guimarães, se queda en el noveno lugar antes de visitar al París Saint-Germain el miércoles en la última jornada de la Liga de Campeones.

Chelsea, a ritmo sudamericano

En otro duelo destacado del domingo, el Chelsea encadenó un tercer triunfo consecutivo y es quinto, adelantando ahora en un punto al Liverpool (6º), derrotado el sábado 3-2 por el Bournemouth (13º).

La victoria del Chelsea fue como visitante en un derbi londinense ante el Crystal Palace (15º) por 3-1, con tres goles sudamericanos para los Blues, primero con los brasileños Estêvão (34′) y João Pedro (50′), antes de que Enzo Fernández pusiera la cereza sobre el pastel en el 64′, transformando un penal.

En el local vieron acción dos colombianos: Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, quienes fueron titulares con las Águilas. El regreso de Muñoz fue una de las principales noticias para el plantel y la selección colombiana. Tras una lesión de rodilla que lo mantuvo fuera varias semanas, el lateral antioqueño volvió a sumar minutos, una señal positiva de cara a la máxima cita.

