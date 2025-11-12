Confirmaron cuánto tiempo estará Kevin Mier por fuera, tras la brutal patada en México

Kevin Mier, arquero de Cruz Azul en México. Foto: EFE - Isaac Esquivel

Después de días de incertidumbre por su salud, este miércoles se confirmó la lesión de Kevin Mier, quien sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha, según informó Cruz Azul en un parte médico oficial.

La lesión se produjo el domingo pasado durante el duelo ante Pumas UNAM, en el estadio Olímpico Universitario, tras una acción que encendió de inmediato la polémica. Al minuto 44, Adalberto Carrasquilla presionó alto y se barrió con fuerza sobre el guardameta colombiano. La entrada, con los tachones expuestos, impactó directamente la canilla de Mier, quien cayó al césped con un gesto inequívoco de gravedad.

En su momento, el árbitro Fernando Hernández mostró tarjeta amarilla y, tras revisión del VAR, mantuvo la decisión. Desde Cruz Azul, ese criterio desató molestia: para el cuerpo técnico y varios jugadores, la acción merecía expulsión. Mier no pudo continuar y fue reemplazado por Andrés Gudiño antes del descanso, mientras la discusión crecía dentro y fuera de la cancha.

Los exámenes preliminares se hicieron esa misma noche, pero fue hasta este miércoles que el club compartió el diagnóstico definitivo. El parte indica que Mier será sometido a una intervención quirúrgica, y que su alta médica dependerá de la evolución en las siguientes etapas de recuperación. Con eso, se confirmó el peor escenario que temían tanto Cruz Azul como la Federación Colombiana de Fútbol.

¿Podrá Kevin Mier llegar al Mundial con Colombia?

La lesión llega justo en un gran momento del arquero antioqueño, figura indiscutible del semestre en México y uno de los guardametas más valorados del torneo. Su solidez, liderazgo y regularidad lo habían convertido no solo en pieza clave para Nicolás Larcamón, sino también en una alternativa de Néstor Lorenzo rumbo al Mundial de 2026. No era fijo en las convocatorias, pero estaba en el panorama.

Desde Pumas, Carrasquilla ofreció disculpas públicas tras el partido, asegurando que la acción no tuvo mala intención. Su entrenador, Efraín Juárez, defendió a su jugador y afirmó que la jugada fue parte del ritmo competitivo. Sin embargo, Cruz Azul elevó una queja formal ante la Liga MX, dado que la entrada dejó consecuencias graves en uno de los futbolistas más determinantes del campeonato.

El golpe deportivo para Cruz Azul es fuerte, pero el impacto también se sintió en la selección de Colombia. Con el Mundial a mediados del próximo año, la pregunta inevitable es una sola: ¿llega Mier? Aunque cada caso tiene variaciones, una fractura de tibia como la que reportó el club suele requerir, tras cirugía, entre cuatro y seis meses para recuperar la consolidación ósea y el trabajo funcional inicial. El retorno deportivo completo puede tomar entre seis y ocho meses, según la estabilidad de la fractura, la respuesta al tratamiento y la carga progresiva que logre soportar la extremidad.

Con ese escenario, noviembre como punto de partida obliga a llevar el cálculo hacia junio: Mier podría estar recuperado médicamente para entonces, pero su estado competitivo dependerá de la rehabilitación, la readaptación al entrenamiento especializado y el ritmo que pueda sumar antes de una convocatoria mundialista. Es decir, su presencia en la cita orbital es posible, pero hoy está lejos de ser una certeza.

Mier se pierde las finales en México

Cruz Azul, por su parte, deberá reconfigurar su estructura defensiva para los cuartos de final en la Liga Mexicana. La pausa de 18 días antes de los compromisos de liguilla parecía ideal para aliviar la carga del arquero; sin embargo, la fractura cambia por completo el panorama.

Kevin Mier había disputado 17 partidos esta temporada entre Liga MX y Leagues Cup, recibiendo 26 goles y logrando cuatro vallas invictas. No obstante, más allá de los números, había logrado convertirse en un referente inmediato del equipo. Hoy, su lesión abre un capítulo delicado a siete meses del Mundial y obliga a Colombia y Cruz Azul a planear desde la prudencia, la recuperación y la incertidumbre de los tiempos.

