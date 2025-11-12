La Equidad se despidió con goleada: así fue su historia en el fútbol colombiano

Así se vivió el último partido de La Equidad, que ahora pasará a tener otro nombre. Foto: Equidad, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Esta noche, en el estadio Metropolitano de Techo, La Equidad disputó su último partido en la primera división del fútbol colombiano contra Deportivo Pereira. Fue una despedida discreta pero emotiva, con la que el club bogotano cerró más de dos décadas de historia en el profesionalismo. El partido terminó 4-0, en favor de los locales, que dieron el paso a una nueva etapa con una larga goleada.

El adiós tiene una razón clara: un cambio estructural impulsado por nuevos inversionistas. Desde comienzos de año se confirmó la llegada del grupo norteamericano liderado por Al Tylis y Sam Porter, empresarios con participación en clubes como Necaxa y G2 Esports, una de las marcas más reconocidas de los deportes electrónicos. La adquisición recibió el aval de la Dimayor, y con ella comenzó el proceso de transformación total del club.

Aunque el grupo aún no lo hace oficial, todo apunta a que el equipo competirá desde 2026 bajo el nombre Internacional de Bogotá, con nuevos colores y cuerpo técnico. “Esta alianza marca el inicio de una estrategia clara y sostenible. Queremos que los hinchas se sientan orgullosos del proyecto que empieza”, dijo Tylis al anunciar la compra.

Hoy en nuestra casa tenemos un día único..⚽️ pic.twitter.com/0Gi2ne6Wfx — Club Deportivo La Equidad (@Equidadfutbol) November 12, 2025

La Equidad nació en 1982, como parte del proyecto deportivo de una compañía de seguros. Su crecimiento fue pausado pero firme: durante años formó jugadores en categorías juveniles, ganando reconocimiento por su trabajo de base. En 2003, el club adquirió la ficha para competir en la segunda división, y apenas tres años después logró el ascenso. Su debut en la máxima categoría, en 2007, fue histórico: llegó hasta la final del torneo, aunque cayó contra el poderoso Atlético Nacional.

Volvió a disputar una final en 2011, nuevamente frente al equipo antioqueño, en una serie que se definió desde el punto penal con Gastón Pezzuti como figura en el arco verdolaga. Ese mismo año consiguió su único título oficial, la Copa Colombia, tras vencer a Once Caldas.

Más allá de los trofeos, La Equidad se ganó un lugar por su modelo de formación. Sus divisiones menores nutrieron constantemente las selecciones juveniles de Colombia y le permitieron sostenerse en la élite con presupuestos modestos.

Su constancia también le abrió las puertas de los torneos internacionales. Participó en la Copa Sudamericana en 2009, 2011, 2013, 2019 y 2021, alcanzando los octavos de final en su primera incursión. Bajo la dirección de Alexis García, su técnico más emblemático, consolidó una identidad muy claral, basada en el orden táctico y la disciplina.

Este miércoles, el club convocó a sus seguidores para acompañar al equipo en su despedida. El ambiente en Techo fue más de agradecimiento que de tristeza: se cerró un ciclo, pero se abrió otro.

La Equidad dejó una huella particular en el fútbol colombiano. Sin grandes figuras ni títulos rimbombantes, demostró que con gestión, cantera y coherencia se puede competir con los históricos de Colombia.

Si el futuro Internacional de Bogotá logra mantener esa esencia mientras busca nuevas metas, el legado de La Equidad no desaparecerá: simplemente cambiará de nombre y de colores.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador