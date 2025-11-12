Exfigura de Brasil y de Chelsea fue hospitalizada tras desmayarse en entrenamiento

Oscar, actual jugador de São Paulo de Brasil. Foto: Instagram - oscar_emboaba - Instagram - oscar_emboaba

El fútbol brasileño se encuentra en alerta. Oscar dos Santos Emboaba Júnior, mediocampista de 34 años y una de las figuras más destacadas de la generación de Brasil 2014, fue hospitalizado de emergencia tras desmayarse durante un entrenamiento con São Paulo esta semana.

Según confirmó el club en un comunicado oficial, el futbolista presentó alteraciones cardiológicas mientras realizaba una prueba de esfuerzo como parte de los exámenes médicos de rutina de la pretemporada.

El exjugador del Chelsea y del Shanghai Port se encontraba en la fase final de recuperación de una lesión muscular, y se especulaba con su posible convocatoria para el derbi ante Corinthians, previsto para el 20 de este mes.

Además, venía siendo monitoreado desde agosto por irregularidades cardíacas detectadas tras sufrir una fractura en tres vértebras. Aunque en ese momento los resultados no indicaron impedimentos para continuar su carrera, el reciente episodio reavivó las dudas sobre su futuro en el fútbol profesional.

El posible retiro del crack brasilero

De acuerdo con medios de Brasil, Oscar evalúa seriamente rescindir su contrato con el São Paulo —vigente hasta diciembre de 2027— e incluso contemplar el retiro, en caso de que los estudios confirmen algún riesgo para su salud. “Siempre he dicho que me retiraría si existiera la mínima posibilidad de que mi bienestar se viera comprometido”, había declarado meses atrás.

Oscar, campeón del Mundial Sub-20 en 2011 y dos veces ganador de la Premier League con el Chelsea, es recordado por su talento técnico y su protagonismo en el Mundial de 2014 con la selección brasileña. En su palmarés figuran también la Copa Confederaciones 2013 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Tras doce años en el exterior, regresó al São Paulo en 2024 con la ilusión de relanzar su carrera, pero una serie de lesiones —en la cadera, el muslo y la pantorrilla— limitaron su participación a apenas 21 partidos y dos goles.

Por ahora, el jugador seguirá internado mientras los médicos completan los exámenes que determinarán su futuro. La noticia ha generado conmoción en el fútbol brasileño, que sigue con atención la evolución de una de sus grandes figuras de la última década.

