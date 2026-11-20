"Se trata de un reconocimiento al liderazgo del actual titular de la FIFA y a las transformaciones positivas en el fútbol", escribió la Conmebol en un comunicado tras…

Las diez asociaciones que conforman el bloque, incluidas las poderosas de Argentina y Brasil, ratificaron por "unanimidad" su respaldo al dirigente ítalo-suizo en las elecciones previstas para marzo en Marruecos.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) expresó el viernes su "firme apoyo" a la candidatura de Gianni Infantino para ser reelegido como presidente de la FIFA.

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Conmebol ratificó su apoyo para la reelección de Infantino en FIFA

"Se trata de un reconocimiento al liderazgo del actual titular de la FIFA y a las transformaciones positivas en el fútbol", escribió la Conmebol en un comunicado tras una reunión de sus dirigentes en Barranquilla.

El Consejo de la CONMEBOL se reunió este viernes en Barranquilla donde se tomaron decisiones importantes para el fútbol sudamericano ✍️ pic.twitter.com/gA2pkX9KMA — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 20, 2026

Varios de los principales dirigentes de la entidad están en la ciudad del Caribe colombiano, que albergará el sábado la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil.

La Conmebol ha sido un sólido aliado de Infantino, en el cargo desde 2016, y tres de sus países -Argentina, Paraguay y Uruguay- albergarán partidos de la Copa del Mundo de 2030.

Anunció incluso su apoyo cuando el liderazgo del patrón del fútbol fue duramente cuestionado por su fallido proyecto de abrir el Mundial y otras competiciones a inversiones privadas.

Pero desde entonces Infantino, de 56 años, ha recuperado terreno y su candidatura para la reelección parece sólida.

El plazo para presentarse a los comicios finalizó el jueves. También aspiran a la presidencia el francés Philippe Diallo y el japonés Kozo Tashima.

El actual jefe de la FIFA debe obtener por lo menos 106 de los 211 votos de las federaciones para continuar en el puesto.

Además de la Conmebol, Infantino tiene el respaldo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

La oposición a Infantino cuenta con el apoyo de la UEFA (Europa), algunos miembros de la Concacaf (América del Norte, Central y Caribe) y la AFC (Asia).

El japonés Tashima descartó el viernes retirarse de las elecciones para respaldar a Diallo y así fortalecer las candidaturas de la oposición.

El francés es respaldado por la UEFA y es considerado el opositor con más posibilidades de desbancar a Infantino.

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