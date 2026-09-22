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Corea del Norte vs. Colombia: la historia detrás de una potencia mundial

Tras caer 3-0 en la fase de grupos, la selección de Colombia enfrentará este miércoles a Corea del Norte en las semifinales del Mundial femenino Sub-20. El conjunto asiático, tricampeón del mundo, llega invicto y con una estructura que explica su dominio en el fútbol juvenil femenino.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
22 de septiembre de 2026 – 08:00 a. m.
Tras caer 3-0 en la fase de grupos, la selección de Colombia enfrentará este miércoles a Corea del Norte en las semifinales del Mundial femenino Sub-20. El conjunto asiático, tricampeón del mundo, llega invicto y con una estructura que explica su dominio en el fútbol juvenil femenino.
Tras caer 3-0 en la fase de grupos, la selección de Colombia enfrentará este miércoles a Corea del Norte en las semifinales del Mundial femenino Sub-20. El conjunto asiático, tricampeón del mundo, llega invicto y con una estructura que explica su dominio en el fútbol juvenil femenino.
Foto: AFP - NELSON PULIDO

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Cuando Colombia y Corea del Norte se vuelvan a ver las caras este miércoles 23 de septiembre en el Stadion Miejski LKS de Lodź, no será un simple cruce de semifinales. Será la revancha de un duelo que hace apenas diez días terminó en paliza: 3-0 a favor de las asiáticas, con gol de Choe Rim-Jong y doblete de penal de Choe Yon-A. Ese antecedente no favorece al conjunto colombiano, que llega a esta instancia tras 16 años de ausencia entre las cuatro mejores del mundo, después de eliminar a Nigeria con un gol agónico de Valerin Loboa.

Del otro…

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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