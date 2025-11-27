Cristhian Mosquera habló sobre su futuro con la selección de Colombia

Cristhian Mosquera representando a la selección de España a nivel juvenil. Foto: Andreu Esteban - EFE

Cristhian Mosquera, defensa central nacido en España pero de padres colombianos, atraviesa un momento decisivo respecto a su futuro en el fútbol internacional.

Por un lado, tiene la posibilidad de representar a Colombia, gracias a su ascendencia, y por el otro, el de vestir la camiseta de la selección española, país en el que nació.

Tras la victoria de este miércoles de Arsenal sobre Bayern Múnich en la Champions League (3-1), el zaguero fue consultado nuevamente por su elección a lo que contestó de una forma muy “diplomática”.

“Es una pregunta que me hacen mucho, yo estoy muy tranquilo. Estoy trabajando en mi club para que se den grandes cosas, ese es el camino a seguir”, respondió Mosquera sin usar palabras comprometedoras.

Mosquera es considerado uno de los defensores con mayor proyección en el fútbol español. Formado en la cantera de Valencia y con un amplio recorrido en las categorías juveniles de España —más de 39 partidos entre Sub-15 y Sub-23—, su nombre está ligado desde temprano al futuro de La Roja.

Además, su destacada actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024 reforzó esa percepción, consolidándolo como un zaguero de enorme proyección.

En 2025 dio el salto a Arsenal, club en el que Mikel Arteta lo integró rápidamente a su estructura defensiva. Su estatura (1,91 m), velocidad y buena salida lo convirtieron en uno de los centrales jóvenes más cotizados del continente.

Es por ello que la Real Federación Española de Fútbol lo considera una apuesta a largo plazo, aunque Luis de la Fuente, técnico de la absoluta, todavía no lo ha citado.

Y, a pesar de que Mosquera ha reiterado su prioridad por España, su silencio actual mantiene abierta la expectativa. Paralelamente, Colombia insiste en sumarlo a su proyecto y la Federación Colombiana de Fútbol ha realizado acercamientos, entre ellos el intento fallido de contar con él en el Sudamericano Sub-20 de 2023.

