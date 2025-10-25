Logo El Espectador
Cristiano Ronaldo alcanzó los 950 goles: ¿llegará a los 1000?

A los 40 años, el portugués sigue rompiendo récords. Este sábado se convirtió en el primer jugador en marcar 950 tantos oficiales.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
26 de octubre de 2025 - 02:35 a. m.
Foto: Al Nassr
Cristiano Ronaldo alcanzó los 950 goles en su carrera y sigue agrandando su leyenda. El portugués marcó el tanto que selló la victoria del Al Nassr ante el Al Hazem, en la sexta jornada de la Liga de Arabia Saudí, y se convirtió en el primer futbolista de la historia en llegar a esa cifra.

El exjugador del Real Madrid, de 40 años, anotó al minuto 88, tras un veloz contraataque conducido por Wesley por el costado derecho. El brasileño asistió a Cristiano, que definió de primera con un remate potente al fondo de la red.

Con este gol, Ronaldo suma 950 tantos oficiales en su trayectoria: 5 con el Sporting de Lisboa, 145 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 101 con la Juventus, 106 con el Al Nassr, y 143 con la selección de Portugal.

El triunfo del Al Nassr se había encaminado antes gracias al también portugués João Félix, quien abrió el marcador con un certero cabezazo tras un centro de Ayam Yahya.

El equipo dirigido por Jorge Jesus lidera la Liga de Arabia Saudí con seis victorias en igual número de partidos, consolidando un inicio perfecto de temporada.

