Tolima, a un paso de los cuadrangulares, le dio duro golpe a Deportivo Cali

Los jugadores de Deportes Tolima celebran su triunfo contra Cali. Foto: Tolima, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Deportes Tolima se impuso 2-1 al Deportivo Cali en el estadio Manuel Murillo Toro, en un duelo intenso por la fecha 17 de la Liga BetPlay.

El equipo de Lucas González remontó el marcador tras un inicio adverso, con anotaciones de Marlon Torres y Adrián Parra, este último figura del encuentro por su despliegue y el gol decisivo en el segundo tiempo.

El Cali se había adelantado al minuto 45 con tanto de Andrey Estupiñán, pero la ventaja duró poco: antes del descanso, Torres igualó con un cabezazo tras un tiro de esquina. En la segunda mitad, Tolima presionó alto, generó más peligro por las bandas y encontró el triunfo con una definición de Parra a los 57 minutos, luego de un centro de Juan Torres.

La victoria deja al equipo vinotinto en la pelea por los cuadrangulares, mientras que el Cali, que mostró orden en la primera parte pero se desdibujó tras el empate, se aleja del grupo de los ocho. El encuentro tuvo varios lesionados y un cierre trabado con seis minutos de adición y múltiples amonestaciones.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador