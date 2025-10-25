Logo El Espectador
Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025 tras la victoria de Millonarios

Con un gol en el último minuto y con diez hombres, los embajadores se quedaron con el clásico capitalino.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
26 de octubre de 2025 - 02:17 a. m.
David Mackalister Silva celebra con Cristian Cañozales tras ganar el clásico capitalino con Millonarios.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Con un gol de Cristian Cañozales al minuto 90+7, Millonarios derrotó a Santa Fe por 1-0 y se quedó con el clásico capitalino.

El equipo embajador, que jugó con diez hombres tras la expulsión de Dewar Victoria al 71’, consiguió tres puntos vitales en su lucha por la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

Tolima, a un paso de los cuadrangulares, le dio duro golpe a Deportivo Cali
¡Triunfazo! Millonarios le ganó el clásico a Santa Fe en el último minuto: vea el gol
¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Colombia Femenina en Eliminatorias? Conozca el rival

El partido fue discreto durante gran parte del tiempo, con pocas emociones y mucho juego en mitad de campo. Sin embargo, en los minutos finales ambos equipos se lanzaron al ataque y el duelo ganó intensidad. Millonarios fue más efectivo y encontró el gol en la última jugada, desatando la celebración azul en El Campín.

Con este resultado, Santa Fe ocupa la undécima posición con 22 puntos, mientras que Millonarios es duodécimo con 21 unidades. En la próxima fecha, el León visitará a Junior en Barranquilla, y los azules recibirán a Once Caldas en Bogotá.

Otros resultados de la jornada

En otros partidos destacados, América de Cali derrotó 2-1 a Junior y se acercó al grupo de los ocho. Por su parte, Deportivo Pereira, que alineó jugadores sub-20, cayó 1-5 ante Águilas Doradas. El equipo risaraldense presentó una nómina alterna luego de que los futbolistas del primer plantel decidieran no jugar por falta de pagos.

En Ibagué, Tolima superó 2-1 a Deportivo Cali y se afianzó entre los ocho clasificados, mientras que los azucareros quedaron al borde de la eliminación. Atlético Bucaramanga venció 2-0 a Llaneros y se consolidó como líder del campeonato con 34 puntos.

La jornada sabatina se cerrará con el duelo entre Once Caldas y Unión Magdalena: si los samarios pierden, descenderán.

Este domingo, la fecha 17 concluirá con el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, a las 6:30 p.m. por Win Sports.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras el clásico capitalino

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.

Honesto(98692)Hace 1 hora
El último clasificado probablemente lo hará con 32 puntos Millonarios ya no clasifica y santafe debe ganar todos sus partidos y esperar que los equipos que lo superen no sumen muchos puntos.
