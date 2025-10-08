Cristiano Ronaldo habló sobre su retiro: “Quiero seguir unos años más”

Cristiano Ronaldo de Portugal celebra un gol este miércoles, durante un partido de la semifinal de la Liga de las Naciones entre Alemania y Portugal en Múnich (Alemania). Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Cristiano Ronaldo “quiere seguir jugando unos años más”, pero “no muchos”, anunció el futbolista luso este martes en la noche al recibir un trofeo en una gala organizada por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

El futbolista del Al Nassr saudí fue galardonado con el ‘Globo Prestigio’ en los “Portugal Football Globes” de la FPF y en su discurso abordó su futuro al afirmar que, tanto el trofeo como la longevidad de su carrera, son “motivo de gran orgullo”.

Cristiano Ronaldo, que tiene 40 años, se encuentra concentrado con la selección de Portugal para disputar los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 contra Irlanda, el día 11 de octubre, y Hungría, el día 14, ambos en el Estadio de Alvalade de Lisboa.

La selección dirigida por el español Roberto Martínez lidera el grupo F tras dos victorias y podría asegurar su presencia en la competición que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos ya en esta jornada, pero Cristiano instó a “pensar en el presente”.

“Nuestro objetivo es ganar nuestros dos próximos partidos. El Mundial ya se verá“, afirmó.

