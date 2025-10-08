Colombia - Sudáfrica: hora y dónde ver EN VIVO el Mundial Sub-20

Colombia y Sudáfrica se miden este miércoles en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de Chile 2025. La cita es en el estadio Fiscal de Talca. Foto: Agencia EFE

La selección Sub-20 de Colombia encara este miércoles un nuevo desafío en el Mundial de Chile 2025: los octavos de final ante Sudáfrica, en el estadio Fiscal de Talca.

El conjunto dirigido por César Torres llega como primero del Grupo F, pero con la sensación de que aún tiene aspectos por mejorar.

A lo largo de la fase de grupos, la tricolor sumó cinco puntos, producto de un triunfo ante Arabia Saudita (1-0), un empate sin goles frente a Noruega y otra igualdad ante Nigeria (1-1) en la que la defensa se vio algo expuesta.

Colombia domina más la pelota que sus rivales, pero carece de efectividad en ataque. Sus principales delanteros, Néiser Villarreal y Emilio Aristizábal, aún no logran estrenarse como goleadores. Por lo pronto los únicos tantos han llegado gracias al extremo Óscar Perea y al volante Kéner González.

“Queríamos ser primeros y lo intentamos hasta el final. Nadie puede negar que fuimos a buscar los partidos. Lo que me falta es que nuestros nueves hagan gol”, reconoció Torres, quien llegó a Chile con el objetivo de lograr una participación histórica.

El próximo rival, Sudáfrica, llega con confianza tras un cierre convincente en el Grupo E, en el que terminó segundo con seis puntos, los mismos que Francia y Estados Unidos. Los dirigidos por Raymond Mdaka fueron de menos a más: cayeron 2-1 en su debut ante los franceses, golearon 5-0 a Nueva Caledonia y derrotaron 2-1 a los norteamericanos.

Entre sus figuras destacan Mfundo Vilakazi, mediocentro ofensivo de los Kaizer Chiefs; Langelihle Phili, extremo de Stellenbosch, y Kutlwano Lethlaku, delantero del Mamelodi Sundowns.

Los “Bafana Bafana” sueñan con avanzar por primera vez a cuartos de final en esta categoría, mientras que Colombia aspira a hacerlo por séptima ocasión en su historia.

El duelo en el Estadio Fiscal de Talca será una prueba crucial para las aspiraciones del onceno dirigido por Torres, que ha hecho de este escenario su fortín durante el torneo, pues allí disputó sus tres compromisos de la primera fase.

Hora y dónde ver en vivo el partido entre Colombia y Sudáfrica

Fecha: 8 de octubre

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Fiscal de Talca (Chile)

Canal: Gol Caracol y ditu

