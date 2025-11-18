Cristiano Ronaldo se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca: así será el encuentro

Cristiano Ronaldo de Portugal celebra un gol este miércoles, durante un partido de la semifinal de la Liga de las Naciones entre Alemania y Portugal en Múnich (Alemania). Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cristiano Ronaldo regresó a Estados Unidos en medio de una agenda que trasciende el fútbol. El astro portugués, figura de Al Nassr y capitán de su selección, tiene previsto reunirse este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro privado dentro de la Casa Blanca.

La información fue confirmada por CNN, que aseguró que el propio mandatario invitó personalmente al jugador aprovechando su paso por Washington.

La visita coincide con una jornada clave en la agenda presidencial: el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salmán, también estará en la Casa Blanca este mismo día para una serie de reuniones oficiales.

El origen del encuentro

La reunión no tomó por sorpresa a quienes siguieron una reciente entrevista de Cristiano con Piers Morgan, en la que el portugués confesó abiertamente que uno de sus deseos era sentarse a hablar con Donald Trump.

En ese diálogo, Morgan le preguntó por la camiseta que CR7 envió firmada al mandatario meses atrás, con el mensaje: “Presidente Donald J. Trump, jugando por la paz”.

Ronaldo respondió: “Si el mundo está en paz, es nuestro objetivo. Él es una de las personas que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo.”

En esa misma conversación, Cristiano expresó que le gustaría reunirse con Trump porque admira su liderazgo y cree que ambos comparten “algo en común”, aunque no quiso revelar de qué se trata:

“Sé que estuvo aquí en Arabia Saudita. Deseo algún día conocerlo, porque es una de las personas que realmente me agradan. Creo que puede hacer que las cosas sucedan.”

Cristiano adelantó que revelará ese punto en común solo cuando estén cara a cara.

¿Amistoso en Estados Unidos?

Según el diario Olé, la presencia de Ronaldo coincide además con un anuncio en preparación: USA Soccer y la Federación Portuguesa jugarían un amistoso en marzo de 2026, que se disputaría en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El último Mundial de Cristiano

En declaraciones recogidas por CNN, Ronaldo recordó que el Mundial de 2026 será el último de su carrera:

“Tendré 41 años, y creo que este será el momento cumbre en las grandes competiciones.”

Incluso admitió que su retiro está cerca: “Probablemente, seguiré jugando uno o dos años más“.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador