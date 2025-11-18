¿Sin visa para el Mundial 2026? Así puede solicitar el FIFA Pass presentado por Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), habla junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (2.º por la der.), y el secretario de Estado, Marco Rubio (der.), durante una reunión con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Casa Blanca, Washington D. C., Estados Unidos, el 17 de noviembre de 2025. Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presentó este lunes un programa de visas de trámite rápido para los aficionados que cuenten con boletos para el Mundial de 2026, aunque advirtió que esto no garantiza la entrada a Estados Unidos.

Estados Unidos, Canadá y México acogerán la próxima Copa del Mundo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio del año que viene.

“Para quienes piensen acompañarnos en la Copa del Mundo, les recomiendo encarecidamente que soliciten su visa de inmediato”, dijo Trump en la Casa Blanca junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Infantino calificó el denominado “Pase FIFA” como un “anuncio muy importante” y explicó que los poseedores de boletos tendrán citas prioritarias para tramitar su visa.

“Tendremos entre cinco y diez millones de personas llegando a Estados Unidos de todo el mundo para disfrutar del Mundial, y con este Pase FIFA podemos asegurarnos de que quienes compren un boleto, que sean verdaderos aficionados al fútbol, puedan asistir al torneo en las mejores condiciones”, señaló el presidente del fútbol mundial.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió que el boleto a un partido del Mundial no equivale a una visa y no garantiza la entrada al país. Según Rubio, los solicitantes serán entrevistados en un plazo de seis a ocho semanas, pero deberán pasar por los procesos habituales de verificación.

“No esperen hasta el último minuto”, advirtió.

Trump ha promovido la Copa Mundial como un evento central de su segundo mandato y de la celebración del 250º aniversario de la independencia estadounidense en 2026.

Sin embargo, la política migratoria y de seguridad de la administración Trump ha generado preocupación sobre el acceso de los aficionados.

El sorteo del Mundial Norteamérica 2026 se realizará el 5 de diciembre en Washington. Ese mismo día, la FIFA presentará un nuevo premio de la paz, sobre el cual se especula podría ser otorgado a Trump.

¿Cómo solicitar el FIFA Pass?

Los aficionados que se encuentren en países con citas disponibles para entrevistas y requieran un visado para entrar en EE. UU. deben presentar la solicitud cuanto antes en Copa Mundial de la FIFA 26™ - Departamento de Estado de Estados Unidos . La FIFA facilitará más información sobre el sistema de citas prioritarias a quienes tengan boleto a comienzos de 2026.

Además, los aficionados de países incluidos en el programa de exención de visado pueden optar al viaje sin visado mediante el sistema electrónico para la autorización de viajes (ESTA) .

En este momento, el costo de la visa de turismo y negocios (B1/B2) —la más solicitada por los colombianos en la Embajada de Estados Unidos— está en 435 dólares, aproximadamente COP 1.700.000.

