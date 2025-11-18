Logo El Espectador
Colombia vs. Australia: esta sería la alineación titular de la tricolor para esta noche

Néstor Lorenzo moverá la nómina y prepara un once con varias novedades tras la victoria contra Nueva Zelanda.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
18 de noviembre de 2025 - 02:58 p. m.
Detalle de la camiseta número 10 de James Rodríguez con la selección colombiana durante el partido amistoso internacional entre Colombia y Nueva Zelanda en el Chase Stadium el 15 de noviembre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.
Foto: Getty Images via AFP - LEONARDO FERNANDEZ
La selección de Colombia acumula ocho partidos sin perder, de los cuales ganó cuatro y empató cuatro, y espera alargar esa racha positiva cuando se enfrente este martes a Australia en un amistoso en Nueva York, que será el último partido de ambos equipos en 2025.

La tricolor viene de vencer 2-1 a Nueva Zelanda en Fort Lauderdale, un juego en el que dejaron muchas dudas en defensa y tuvieron muchas dificultades para anotar todas las oportunidades que crearon.

El técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó tras el partido que a su equipo le faltó concretar “las llegadas claras” que tuvo y debe “ser más contundente y saber cerrar los partidos porque en el Mundial” no pueden suceder “este tipo de situaciones”.

Contra Australia, el argentino espera seguir probando jugadores y estrategias de cara al Mundial de 2026, aunque no contará con una de sus figuras, el lateral derecho Daniel Muñoz, quien salió de la convocatoria por motivos familiares.

“Tenemos un partido dentro de tres días que es demasiado cerca. Los jugadores vienen muchos de Europa, de mucha competencia y tratamos de dosificar las cargas para no tener ninguna sorpresa”, señaló Lorenzo.

En ese sentido, es posible que contra Australia aparezcan en el once titular futbolistas que no disfrutaron de minutos contra Nueva Zelanda, como el extremo Andrés Gómez (Vasco da Gama-BRA); el lateral Johan Mojica (Mallorca-ESP); los centrocampistas Juan Camilo Portilla (Talleres-ARG) y Richard Ríos (Benfica-POR); el goleador Luis Suárez (Sporting-POR), y el central Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR).

Los ‘socceroos’, dirigidos por Tony Popovic, vienen de perder 1-0 con Venezuela en un partido en el que el estratega guardó a algunas de sus mejores fichas para enfrentar, justamente, a Colombia.

Este resultado es un fiel reflejo de su irregular momento, pues de los últimos tres encuentros perdió dos (con Venezuela y Estados Unidos) y ganó uno (con Canadá).

Los australianos, que también ya tienen su cupo asegurado al Mundial, tendrán en este juego a algunos de sus principales figuras con el portero Mathew Ryan, del Levante; el centrocampista Aiden O’Neill, del New York City, y el atacante Mohamed Toure, del Randers danés.

Igualmente, estará el volante Connor Metcalfe, del St. Pauli alemán, quien se ha convertido en una de las principales figuras del equipo de Popovic gracias a su destacado nivel.

Alineaciones probables:

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

Técnico: Néstor Lorenzo.

Australia: Mathew Ryan; Lewis Miller, Jason Geria, Milos Degenek, Cameron Burgess, Callum Elder; Aiden O’Neill, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Ali Hassan Toure, y Mohamed Toure.

Entrenador: Tony Popovic.

Estadio: Citi Field de Nueva York.

Hora: 08:30 p.m.

TV: Gol Caracol y minuto a minuto por El Espectador.

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

