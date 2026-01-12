Cristiano Ronaldo volvió a anotar con Al-Nssar: ¿a cuántos goles está de los 1000?

El portugués volvió a marcar en el clásico saudí, pero su gol no evitó la derrota de Al Nassr contra Al Hilal, que amplió la ventaja en la cima del campeonato y dejó una nueva polémica en el cierre del partido. Foto: Al Nassr

Cristiano Ronaldo volvió a marcar en un duelo que era clave para las aspiraciones en liga de Al-Nassr. El portugués llegó a 959 goles como profesional, pero su nuevo tanto no alcanzó para cambiar el rumbo de un partido ni el presente del equipo en la Liga Profesional Saudí. Este lunes, en un duelo directo por la parte alta de la tabla, Al Hilal se impuso 3-1 y amplió una ventaja que empieza a pesar tanto en la clasificación como en el ánimo del equipo visitante.

Mientras el líder dio un golpe casi definitivo en la carrera por el título, Al Nassr confirmó que atraviesa su peor tramo del torneo con tres derrotas al hilo, justo cuando el calendario exige respuestas.

¿Qué significaba este partido para la pelea por el título?

Antes del pitazo inicial, la diferencia entre Al Hilal y Al Nassr era de cuatro puntos, una distancia manejable que permitía imaginar un cierre abierto del campeonato. El triunfo local, sin embargo, estiró la brecha a siete unidades, en un momento clave del certamen.

Para Al Nassr, la derrota significó el cuarto partido consecutivo sin ganar en liga, con tres caídas seguidas. Una secuencia que lo va alejando del objetivo principal y lo obliga a mirar con más atención el retrovisor que la cima. Al Taawon es tercero con los mismos puntos y Al-Ahli Saudi está detrás con tres unidades menos.

¿Cómo fue el gol 959 de Cristiano Ronaldo?

En medio de un contexto adverso, Cristiano apareció cuando su equipo más lo necesitaba. Al minuto 42, Joao Félix lanzó un balón largo a espaldas de la defensa, Kingsley Coman controló dentro del área y el portugués definió de primera, con un remate seco de derecha que superó al arquero Mohammed Al Yami.

Ese gol puso en ventaja a Al Nassr de manera parcial y fue el número 959 en la carrera oficial de Ronaldo, una cifra que vuelve a alimentar el conteo regresivo hacia un hito sin precedentes.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano para llegar a los 1000?

Con su tanto ante Al Hilal, Cristiano Ronaldo quedó a 41 goles de alcanzar los 1000 como profesional. El número, por sí solo, explica por qué cada anotación del portugués se sigue con lupa, incluso en un torneo que suele quedar fuera del radar global. Además, de continuar en esa senda de goles, el número mágico podría llegar en pleno Mundial 2026.

¿Por qué cambió el partido en el segundo tiempo?

La segunda mitad marcó el quiebre. Al minuto 57, Salem Al-Dawsari empató desde el punto penal, con un remate cruzado que dejó sin opciones al arquero Nawaf Al-Aqidi. De igual forma, en la misma acción, el guardameta fue expulsado tras una agresión sobre Rúben Neves, decisión confirmada por el VAR.

Con un hombre menos durante más de media hora, el plan visitante se desarmó. La superioridad numérica terminó inclinando el trámite y Al Hilal encontró los espacios que no había tenido antes.

Al minuto 81, Mohamed Kanno marcó el 2-1 tras un centro desde la izquierda de Rúben Neves. Ya en el tiempo añadido (90+2), el propio Neves cerró el marcador desde el punto penal, decretando el 3-1 definitivo.

El polémico gesto de Cristiano Ronaldo

Tras el tercer gol de Al Hilal, convertido por Rúben Neves desde el punto penal en el tiempo añadido, Cristiano Ronaldo, ya en el banco de suplentes, se dirigió a las cámaras e hizo el gesto de “robo”, señalando con sus manos una supuesta injusticia arbitral.

La reacción se produjo en un contexto de molestia generalizada en Al Nassr, marcado por la expulsión de su arquero, la seguidilla de penales en contra y la decisión del cuerpo técnico de sustituir al delantero portugués cuando el partido aún estaba abierto. El encuentro se extendió hasta el minuto 103, pero la balanza ya estaba inclinada para un lado.

