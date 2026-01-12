Otro lesionado de la selección de Colombia enciende las alarmas pensando en el Mundial 2026

Juan Camilo Hernández y su gol más reciente: contra Real Madrid. Foto: Vía X

El mejor momento de Juan Camilo Hernández en España se vio frenado por una lesión este fin de semana. Real Betis confirmó el parte médico del delantero colombiano tras el partido del sábado: sufre una dolencia miofascial posterolateral en el recto anterior izquierdo, una afección muscular que lo mantendrá fuera de las canchas, al menos, durante un mes.

La noticia llega cuando el atacante atravesaba una racha de continuidad y protagonismo, justo cuando empezaba a perfilarse como una opción obligatoria para el radar de la selección.

Aunque el diagnóstico no reviste gravedad mayor, el tiempo de baja corta un impulso evidente. El Cucho acumulaba 10 goles y tres asistencias en 23 partidos entre Liga, Copa del Rey y Europa League, con 1.854 minutos disputados, cifras que explican su peso en el equipo y el interés creciente de Néstor Lorenzo por sumarlo a la selección. El club verdiblanco informó, además, que Junior Firpo también se lesionó, con un periodo de recuperación similar.

El escenario abre un reto inmediato para Manuel Pellegrini. La mayor preocupación está en la delantera, donde la ausencia del colombiano deja un vacío sensible y obliga a redistribuir responsabilidades ofensivas entre Bakambu, Ruibal y Pablo García en un tramo exigente del calendario.

Para el Cucho, el foco ahora estará en una recuperación controlada que le permita volver pronto al nivel que había alcanzado y retomar una carrera que, por rendimiento, ya pedía pista en la selección.

Más lesionados en la selección de Colombia: tramo complicado de la temporada

Jhon Lucumí también encendió las alarmas en el entorno de la selección. Este fin de semana, el defensor del Bologna apenas disputó 24 minutos frente a Como, por la jornada 20 de la Serie A, antes de pedir el cambio tras sentir un tirón en el músculo posterior de la pierna derecha.

Más allá del episodio puntual, la situación de Lucumí genera inquietud por su historial. A mediados de 2024 estuvo 57 días fuera y se perdió seis partidos por una dolencia similar, y en septiembre de 2023 otra lesión en la misma zona lo marginó de nueve encuentros. La repetición del patrón preocupa por la continuidad deportiva y por la cercanía del calendario mundialista. El contexto se complejiza porque el incidente ocurre en pleno mercado europeo, en medio de versiones sobre un posible interés del Manchester City, que tiene a varios centrales en recuperación.

En el listado de bajas, en este tramo de la temporada, también se encuentran, por ejemplo, Daniel Muñoz, hoy en Crystal Palace, que se recupera tras una intervención quirúrgica de rodilla con un retorno estimado entre uno y dos meses; Jefferson Lerma también ha estado ausente por un fuerte golpe en la cabeza y su evolución se maneja con cautela.

A ellos se suma la situación de Yerry Mina, quien no terminó un entrenamiento con Cagliari por un problema de rodilla y fue baja contra Genoa, sin parte oficial todavía.

