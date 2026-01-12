Crisis en Real Madrid, despidieron a Xabi Alonso: este es el nuevo entrenador del merengue

Xabi Alonso, en su último partido como entrenador de Real Madrid. Foto: EFE - Kai Försterling

Real Madrid anunció este lunes la salida de Xabi Alonso como director técnico, apenas un semestre después de haber asumido el cargo. La decisión se tomó tras la derrota 3-2 frente a Barcelona en la final de la Supercopa de España, disputada el pasado domingo en Arabia Saudita, un resultado que terminó por sellar un ciclo corto y frustrante en el banquillo blanco.

Alonso no logró consolidar una idea de juego reconocible ni sostener una regularidad competitiva en las distintas competiciones. Aunque las estadísticas respaldan al proceso, los malos resultados se acumularon tanto en torneos locales como internacionales, y especialmente en la Liga, en la que el equipo marcha segundo, a cuatro puntos de Barcelona, una diferencia que la dirigencia consideró preocupante dadas las expectativas iniciales del proyecto.

El inicio prometedor de Xabi Alonso en Real Madrid

Paradójicamente, el inicio de la temporada había despertado ilusión en el madridismo. La era de Alonso arrancó con fuerza tras vencer a Barcelona en el primer Superclásico liguero del curso, un triunfo que parecía marcar el camino de un proyecto ambicioso y moderno. Sin embargo, ese impulso inicial se diluyó rápidamente y el equipo entró en una dinámica negativa de resultados y rendimiento.

A medida que avanzaron las semanas, el Real Madrid comenzó a mostrar fragilidad futbolística y anímica. A esto se sumaron versiones persistentes sobre un supuesto camerino roto, con tensiones internas y un ambiente cada vez más deteriorado, factores que minaron la confianza en el cuerpo técnico y aceleraron el desgaste del proceso.

La derrota en la final de la Supercopa fue la “cereza del pastel” de una etapa marcada por la decepción. Sin una identidad clara y con un clima interno complejo, la dirigencia optó por cerrar de manera anticipada el ciclo de Xabi Alonso, en busca de un golpe de timón que permita reencauzar la temporada y evitar que la brecha con Barcelona siga ampliándose.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Las estadísticas de Xabi Alonso en Real Madrid

Xabi Alonso cerró su breve etapa como entrenador de Real Madrid con un balance de 34 partidos dirigidos, en los que consiguió 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Los números reflejan un rendimiento global alto en términos de resultados, con un 70,5 % de triunfos, una cifra que, en frío, sugiere competitividad y capacidad para sumar puntos de manera sostenida.

Sin embargo, ese registro no alcanzó para sostener el proyecto. Más allá de la cantidad de victorias, el equipo dejó dudas en partidos clave y en la regularidad del juego, especialmente en los momentos decisivos de la temporada. Las seis derrotas, varias de ellas acumuladas en las últimas semanas, y la falta de una identidad clara terminaron pesando más que las estadísticas, acelerando el final de un ciclo que duró apenas seis meses.

Álvaro Arbeloa, el elegido para el banquillo de Real Madrid

El encargado de asumir de manera interina el banquillo de Real Madrid será Álvaro Arbeloa, quien venía desempeñándose como entrenador de las divisiones inferiores del club. La dirigencia optó por una solución interna mientras se define al sustituto definitivo, apostando por un técnico que conoce la estructura deportiva y el día a día de la institución.

Arbeloa llega con un recorrido reciente al frente de Real Madrid Castilla. En ese equipo estuvo al mando en 45 partidos, con un balance de 27 victorias, seis empates y 12 derrotas, números que respaldan su promoción provisional al primer equipo en un momento de transición y alta exigencia deportiva.

