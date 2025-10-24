Cuadrado marcó su primera anotación con Pisa en el empate frente a Milán: vea el gol

El colombiano fue determinante en San Siro con una actuación que revivió al recién ascendido. Foto: Pisa Sporting Club

Juan Guillermo Cuadrado fue protagonista en el empate 2-2 del Pisa frente a Milan en San Siro, por la octava jornada de la Serie A, y rompió una larga sequía goleadora que arrastraba desde su etapa con la Juventus. Su tanto, además, resultó clave para que el club recién ascendido saliera —al menos de manera provisional— de la zona de descenso.

El nacido en Necoclí apareció en el momento justo: al minuto 60, con el marcador 1-0 en contra, tomó la responsabilidad desde los doce pasos y convirtió con la jerarquía que lo caracteriza. Cuadrado engañó por completo al arquero francés Mike Maignan y firmó el empate parcial, su primer gol con el Pisa en todas las competencias.

Con el envión del tanto del colombiano, el Pisa se animó a más. A cuatro minutos del final, M’bala Nzola puso el 2-1 que ilusionaba con un golpe histórico en Milán. Sin embargo, cuando parecía que los tres puntos viajaban al equipo toscano, Zachary Athekame salvó al conjunto ‘rossonero’ con un gol agónico en el minuto 90+3. Pese a la frustración por el empate, el punto mantiene al Pisa fuera de los puestos de descenso, a la espera de lo que hagan sus rivales directos.

Para Cuadrado, el tanto tiene un valor simbólico. No marcaba en la Serie A desde el 28 de febrero de 2023, cuando vestía la camiseta de la Juventus y anotó en el clásico frente al Torino. También corta una sequía general que se remontaba al 4 de abril de ese año, en la semifinal de la Copa Italia ante el Inter. Más de un año después, el colombiano volvió a gritar gol, esta vez con un nuevo escudo y la misma determinación de siempre. El Pisa ahora se prepara para recibir a la Lazio el próximo jueves 30 de octubre, en un duelo que pondrá a prueba su crecimiento y el buen momento del veterano extremo.

