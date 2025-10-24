EN VIVO: Colombia empata 0-0 con Perú en las Eliminatorias Femeninas

Colombia inicia esta tarde ante Perú su camino en la nueva Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, torneo que definirá los cupos al Mundial 2027. Foto: EFE - José Jácome

Esta tarde, a las 6:00 p.m. en Medellín, comienza una nueva historia para la selección de Colombia Femenina. El equipo de Ángelo Marsiglia abre su participación en la Liga de Naciones de la Conmebol, el torneo que por primera vez servirá como clasificatorio al Mundial de Brasil 2027. Es el inicio de un ciclo distinto, con un formato inédito, que busca darle más competencia y ritmo internacional al fútbol femenino en Sudamérica.

01’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 0 – 0 PER⚪️🔴: Ya rueda el balón en el Atanasio Girardot. Perú irá con su vestimenta alterna negra con detalles dorados.

Las 22 protagonistas de la tarde ya están en el campo y suenan los himnos de los dos países.

En los otros juegos de las Eliminatorias, Ecuador derrota 1-0 a Bolivia en condición de visitante, mientras que Venezuela y Chile empatan sin goles. Ambos juegos están en el descanso.

Colombia llega con la ilusión intacta tras ser subcampeona de la Copa América, pero con un grupo que cambia de piel. Sin Mayra Ramírez ni Catalina Usme, el reto pasa por reinventarse sin perder identidad. Marsiglia apostará por una nómina que combina jerarquía y frescura: veteranas como Carolina Arias y Leicy Santos marcarán el pulso del equipo, mientras nuevas figuras como Valerin Loboa y Manuela Paví buscarán dejar su huella en el frente de ataque.

Enfrente estará Perú, un rival que no promete regalar nada. Con Maryory Sánchez en el arco y una defensa de línea baja, las dirigidas por Emily Lima apostarán por el orden y la sorpresa en transiciones rápidas. Canales, Núñez y Tomayconsa liderarán el ataque de un equipo que busca incomodar y aprovechar los espacios que deje Colombia. Aun así, el ambiente en el Atanasio Girardot promete ser un impulso más: la afición paisa espera ver a su selección iniciar con fuerza este camino hacia otro sueño mundialista.

