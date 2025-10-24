Colombia confirmó nuevo amistoso para noviembre: esta selección reemplazará a Nigeria

El equipo de Néstor Lorenzo sigue afinando detalles en su plan de trabajo y aprovechará la última fecha FIFA del 2025 para probar variantes. Foto: EFE - Ronald Peña R

La selección de Colombia sigue afinando su ruta hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tras una positiva jornada FIFA en la que enfrentó precisamente a dos de los anfitriones del torneo, la ‘tricolor’ completó su calendario de amistosos de noviembre con una modificación importante: el rival inicialmente previsto, Nigeria, fue reemplazado por Australia.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mantendrá su primer compromiso contra Nueva Zelanda, el sábado 15 de noviembre en Fort Lauderdale (Florida), pero tres días después, el martes 18, se medirá ante la selección australiana, también en territorio estadounidense. Con este anuncio, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó el cierre de la agenda internacional del 2025.

“El compromiso ante Australia forma parte del plan de trabajo diseñado por el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, quien continúa afinando detalles en el proceso competitivo del equipo nacional con miras al máximo reto del fútbol mundial”, explicó la FCF en su comunicado. El organismo resaltó además que el encuentro servirá para “observar jugadores, consolidar ideas de juego y mantener el ritmo internacional frente a un rival de jerarquía”.

El cambio de rival se produjo luego de que Nigeria quedara fuera de la clasificación directa al Mundial y deba disputar el repechaje en la Confederación Africana. Los nigerianos finalizaron segundos en su grupo, superados por Sudáfrica, lo que alteró su disponibilidad para la fecha FIFA de noviembre.

De esta manera, Colombia cerrará el año con dos pruebas exigentes en suelo estadounidense ante selecciones mundialistas y en plena competencia. Será también la última oportunidad del cuerpo técnico para ver nuevos nombres antes de la concentración de marzo de 2026, cuando el equipo volverá a reunirse para la última serie de amistosos.

En junio del próximo año, el combinado nacional disputará el séptimo Mundial de su historia, un regreso esperado tras la ausencia en Catar 2022 y un nuevo desafío para consolidar el proyecto de Lorenzo.

