“Cuando estás en la cima, tienes que ser fuerte mentalmente”: Robert Lewandowski

En una entrevista reciente ha dicho que quiere alcanzar el “siguiente nivel”. ¿En qué aspectos ve aún margen de mejora para alcanzar ese siguiente nivel?

“Eso siempre es una opción y una posibilidad. Por supuesto, cuando se habla de objetivos, se puede decir que hay tres, cuatro o cinco objetivos más. Pero lo que quería decir es que también está la forma de jugar. ¿Dónde se puede mejorar? ¿Dónde puedo mejorar mis movimientos, mi juego creativo? ¿Puedo crear un gol para un compañero en una situación? Esa es también la dirección en la que quiero ir y mejorar, porque el fútbol no es sólo cuestión de goles. También necesito a los compañeros de equipo. Cuando el equipo juega bien, yo me beneficio de ello con goles. Pero sé que a veces el equipo necesita mi ayuda. Al final, sólo podemos ganar como equipo. Ese es también el siguiente paso en mi carrera, con mi forma de jugar. Hay algunas cosas que mejorar todavía”.

¿Qué significa para ti la fuerza mental en el deporte?

“Creo que no se trata sólo de los futbolistas, sino de todos los deportistas. Cuando estás en la cima, tienes que ser fuerte mentalmente. Eso tiene que ver con las expectativas, la presión, el mundo en el que vivimos en el que no sólo las cosas buenas que haces sino también las malas atraen mucha atención, incluso en los medios de comunicación. Entonces los aficionados y la gente hablan de una situación. Cuando es una situación buena, eso siempre es positivo. Pero también hay situaciones o momentos malos. Y para los deportistas y los futbolistas, también es importante que te mantengas fuerte mentalmente. Independientemente de lo que ocurra, tienes que ser capaz de dejar de lado las cosas externas y seguir concentrándote en lo tuyo. Pase lo que pase, siempre hay que pensar en positivo y seguir creyendo en tu éxito”.

También has destacado hoy lo importante que ha sido su esposa Anna en tu desarrollo. ¿Puede explicar la influencia que ha tenido en cuanto a la dieta o los métodos de entrenamiento adicionales que conocía por su exitosa carrera en un deporte individual como el karate?

“Todo empezó hace unos diez años. Empezamos con algunas cosas. Pensé que todo estaba bien, que no era una gran molestia. Empezamos con pequeñas cosas, como con la dieta, también con sesiones de entrenamiento específicas fuera del fútbol. Y luego, uno o dos meses después, siempre veía los primeros pequeños efectos. Luego seguíamos paso a paso con algo nuevo. Eran cosas pequeñas pero muy importantes. Cuando tenía 20 o 21 años, siempre desayunaba con leche normal y copos de maíz. Luego, en los entrenamientos, siempre estaba un poco vacío, un poco cansado. Estaba delgado -un poco de músculo normal- pero nunca pensé que la comida pudiera influir en la forma de extraer la energía de tu cuerpo. Por eso empezamos con cosas y me di cuenta de que podía recuperarme rápidamente, trabajar más duro en el entrenamiento. No puedes esperar que cambie completamente tu mundo en una semana o un mes. Necesitas tiempo y paciencia. Siempre encontramos algo nuevo. Cuando llegaba a casa después de los partidos, siempre hablaba con mi mujer de lo que podía hacer mejor, de lo que pasaba. Siempre fui alguien que quería dejar las cosas para sí mismo y tratar de resolver los problemas por sí mismo. Luego probé hablar con mi mujer. Tener hijos me hizo más abierto como persona. Entonces vi muchas cosas en las que simplemente puedo ayudarme a mí mismo hablando, explicando dónde funcionan o no las cosas”.

¿Cuándo te diste cuenta de que podías llegar a lo más alto como deportista?

“Creo que fue cuando tuve mis primeras actuaciones en el Borussia Dortmund... Por supuesto, el primer paso en el que supe que sería un futbolista profesional, fue cuando me fui al Lech Poznan con 18 años. Pero ése fue el primer paso. Mi sueño no era jugar a ese nivel. Mi sueño siempre fue jugar en los estadios más grandes y ganar cosas con los equipos más grandes. Paso a paso y año a año, siempre mejoré algo. Creo que he dicho varias veces a lo largo de los años que estoy en la cima. A veces las pequeñas cosas marcan la pequeña diferencia. Así supe que tenía que mejorar las pequeñas cosas”.

¿Hubo también momentos especiales en ese viaje?

“Ha habido muchos momentos. Cuando marqué cuatro contra el Real Madrid en la Liga de Campeones, y luego marcar cinco goles en nueve minutos. Entonces piensas que lo que acabas de hacer es algo especial, pero el éxito con el equipo también es importante. Como he dicho, es importante en el fútbol... Sé lo que significa venir de un país llamado pequeño, donde no hay tantos jugadores al máximo nivel. Has tenido que hacer un trabajo más duro que los jugadores de naciones más grandes, con mayores logros nacionales”.

Has empezado esta temporada con siete goles en cinco partidos. Con ese ritmo es probable que vuelvas a alcanzar los 40. ¿Hay algún otro récord al que aspires?

“De momento digo que no porque todavía es muy pronto. Y también por la tensión de tener tantos partidos esta temporada, como la anterior también por el Covid, con tantos partidos y la tensión. También estamos viajando mucho, incluso con la selección nacional. Eso nunca es fácil. Sé que la temporada es larga. Lo que haces ahora no es tan importante. Lo importante es lo que haces en los momentos más importantes y contra los equipos más importantes. Por eso tengo que seguir siendo paciente, hacer mi trabajo, pero también pensar en lo que puede venir más adelante, en el periodo más importante, no ahora mismo”.

Le quedan dos años de contrato e incluso podría quedarse más tiempo en el Bayern. ¿Significa eso que el récord histórico de Gerd Müller en la Bundesliga, de 365 goles, es un objetivo realista?

“No sé exactamente a cuántos goles estoy del récord, pero desde luego se necesitan más de 30 goles por temporada. Ahora mismo no pienso en ello. Eso está todavía muy lejos. Si alguna vez me acerco, podré pensar más en ello. Pero ahora mismo es demasiado pronto, porque la temporada acaba de empezar hace dos meses. Además, esta temporada va a ser muy larga y hay que rendir, no sólo cada semana, sino cada tres días con la carga de trabajo y los partidos que tenemos. No importa contra quién juegues ni dónde. Además, está la selección nacional. Por eso, para mí es importante mantener mi ritmo de goles, pero la forma de jugar y las asistencias también están ahí”.

¿Qué ha cambiado para usted desde la llegada de Julian Nagelsmann?

“No ha cambiado mucho para mí como delantero. Por supuesto, no se puede hacer mucho nuevo en términos de táctica en el fútbol moderno, pero un nuevo entrenador, Julian, con sus ideas y su camino, entendimos rápidamente lo que quería. Cuando juegas al máximo nivel, sabes lo que significa jugar con una nueva alineación o sistema. No es nada nuevo. Por supuesto, es importante que el entrenador diga exactamente lo que quiere de nosotros o lo que espera, y eso es exactamente lo que ocurrió. Ha dicho enseguida lo que espera, en qué dirección queremos ir. Todos lo entendimos rápidamente, quisimos seguirle la corriente y hacer lo nuestro”.

*Cortesía Bundesliga