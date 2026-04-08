¿Cuándo son los partidos de vuelta en la Champions League? Fechas, horarios y resultados

Los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League ya tienen fecha definida con equipos como Barcelona, Real Madrid y Liverpool obligados a remontar para seguir con vida en el torneo europeo. Foto: Agencia EFE

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Los juegos de ida de la Champions League nos dejaron un gran banquete de fútbol al más alto nivel, emociones y algunas sorpresas. Eso sí, ninguna de las llaves está definida y tendremos que esperar unos días para conocer a los cuatro semifinalistas de la competición europea.

Algunos favoritos tomaron ventaja fuera de casa, mientras que otros deberán remar contra la corriente en la vuelta para mantenerse con vida en el torneo más importante de clubes de Europa.

Bayern golpeó primero contra Real Madrid en el Bernabéu

Uno de los partidos más llamativos de la jornada lo protagonizó Bayern Múnich, que derrotó 2-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y tomó ventaja en una de las series más esperadas de la fase.

El conjunto alemán se fue adelante gracias a un tanto de Luis Díaz, quien apareció al minuto 40 tras una gran jugada colectiva. Serge Gnabry filtró un pase preciso al área y el extremo cafetero aprovechó la espalda de Trent Alexander-Arnold para definir con tranquilidad al segundo palo y silenciar el estadio madridista.

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Aunque el Real Madrid intentó reaccionar en el tramo final del compromiso, Bayern logró sostener la ventaja y llegará con confianza al duelo definitivo.

Arsenal sacó ventaja mínima en Portugal

Por su parte, Arsenal venció 0-1 a Sporting de Lisboa en territorio portugués en un partido muy cerrado y de pocas oportunidades.

El equipo dirigido por Mikel Arteta dominó la posesión durante buena parte del encuentro, aunque tuvo dificultades para romper el orden defensivo del conjunto local. Sporting apostó por la solidez atrás y buscó generar peligro con transiciones rápidas, teniendo como uno de sus hombres más activos al colombiano Luis Suárez.

Cuando el empate parecía definitivo, apareció Kai Havertz en el tiempo añadido para capitalizar un error defensivo y marcar el único gol del compromiso, dándole una ventaja valiosa a los ingleses.

Atlético sorprendió al Barcelona en el Camp Nou

Otra de las sorpresas de la ida fue la victoria del Atlético de Madrid por 2-0 sobre Barcelona en el Camp Nou.

El equipo de Hansi Flick tuvo la iniciativa y generó varias oportunidades durante el compromiso, pero no logró reflejar su dominio en el marcador. Atlético fue más efectivo en los momentos clave y terminó golpeando con contundencia para llevarse una diferencia importante de cara a la vuelta.

Ahora, Barcelona estará obligado a remontar como visitante si quiere seguir en carrera.

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PSG volvió a imponerse sobre Liverpool

En Francia, el Paris Saint-Germain derrotó 2-0 al Liverpool en el Parque de los Príncipes y quedó bien perfilado para avanzar.

El conjunto parisino volvió a mostrar autoridad frente al club inglés, al que ya había eliminado en una edición anterior, y logró imponerse con claridad para tomar ventaja antes de visitar Anfield.

Liverpool necesitará una remontada importante en casa para revertir la serie.

¿Cuándo son los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League?

Martes 14 de abril

Atlético de Madrid vs. Barcelona

Hora: 2:00 p. m.

Liverpool vs. PSG

Hora: 2:00 p. m.

Miércoles 15 de abril

Arsenal vs. Sporting de Lisboa

Hora: 2:00 p. m.

Bayern Múnich vs. Real Madrid

Hora: 2:00 p. m.

Todos los partidos de la Champions League se podrán ver en vivo a través de ESPN y Disney+.

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